«Вы вправе рассчитывать на мою помощь»: Ройзман поддержал Навальных
Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман написал открытое письмо Юлии Навальной. «Юля, здравствуйте. Я хочу сказать Вам, что Ваш муж Алексей Навальный — храбрый и достойный человек», — начал свою речь экс-мэр в Instagram. Ройзман заметил, что враги ненавидят Алексея Навального, но тем не менее уважают его стойкость и мужество. Он объяснил, что Юлия и ее дети вправе гордится Алексеем, и пожелал ей любви, терпения и добра. «Темные времена не навсегда. Вы всегда вправе рассчитывать на мою помощь и поддержку», — закончил обращение Евгений Ройзман.
Два дня назад Симоновский районный суд Москвы приговорил Алексея Навального к 30 суткам ареста за призывы к участию в несанкционированной акции протеста. Оппозиционера задержали во время пробежки и предъявили ему обвинения в том, что он призывал граждан к участию в акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.