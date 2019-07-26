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«Вы вправе рассчитывать на мою помощь»: Ройзман поддержал Навальных

08:32, 26 Июль 2019
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Фото: Facebook Евгения Ройзмана
Экс-мэр Екатеринбурга написал жене Алексея открытое письмо.

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман написал открытое письмо Юлии Навальной. «Юля, здравствуйте. Я хочу сказать Вам, что Ваш муж Алексей Навальный — храбрый и достойный человек», — начал свою речь экс-мэр в Instagram. Ройзман заметил, что враги ненавидят Алексея Навального, но тем не менее уважают его стойкость и мужество. Он объяснил, что Юлия и ее дети вправе гордится Алексеем, и пожелал ей любви, терпения и добра. «Темные времена не навсегда. Вы всегда вправе рассчитывать на мою помощь и поддержку», — закончил обращение Евгений Ройзман.

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Открытое письмо Юлии Навальной Юля, здравствуйте. Я хочу сказать Вам, что Ваш муж Алексей Навальный - храбрый и достойный человек. Соратники, друзья и сторонники любят его и уважают, враги - ненавидят, но даже они признают его стойкость и мужество. Вы и ваши дети вправе им гордиться. Я желаю Вам любви, терпения и добра. Тёмные времена не навсегда. Вы всегда вправе рассчитывать на мою помощь и поддержку. Евгений Ройзман @navalny @yulia_navalnaya

Публикация от Евгений Ройзман (@evgeniyroizman)

Два дня назад Симоновский районный суд Москвы приговорил Алексея Навального к 30 суткам ареста за призывы к участию в несанкционированной акции протеста. Оппозиционера задержали во время пробежки и предъявили ему обвинения в том, что он призывал граждан к участию в акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, помощь, поддержка, оппозиция, Свердловская область , Екатеринбург, Евгений Ройзман
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