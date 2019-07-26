«Вы вправе рассчитывать на мою помощь»: Ройзман поддержал Навальных

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман написал открытое письмо Юлии Навальной. «Юля, здравствуйте. Я хочу сказать Вам, что Ваш муж Алексей Навальный — храбрый и достойный человек», — начал свою речь экс-мэр в Instagram. Ройзман заметил, что враги ненавидят Алексея Навального, но тем не менее уважают его стойкость и мужество. Он объяснил, что Юлия и ее дети вправе гордится Алексеем, и пожелал ей любви, терпения и добра. «Темные времена не навсегда. Вы всегда вправе рассчитывать на мою помощь и поддержку», — закончил обращение Евгений Ройзман.