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В Екатеринбурге начали готовиться к визиту президентов. Ждут Путина

12:59, 26 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Губернатор утвердил оргкомитет по подготовке к киргизскому форуму.

В Екатеринбурге начали подготовку к IX межрегиональной конференции России и Киргизии, которая пройдет в 2020 году. Планируется, что в мероприятии поучаствуют президент Владимир Путин и глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков, сообщили в департаменте информполитики региона. Губернатор Евгений Куйвашев уже утвердил комитет по подготовке к конференции. В него вошли руководители отраслевых министерств, бизнесмены, представители администрации Екатеринбурга, представители ВУЗов, таможенники и правоохранители.

Мероприятие планируют использовать для расширения сотрудничества региона с Киргизией. Перспективными считаются рынок машиностроительного и горного оборудования, считает министр внешнеэкономических связей Василий Козлов.

В июле в Екатеринбурге прошли промышленная выставка «Иннопром» и саммит GMIS. В них также поучаствовал президент Владимир Путин.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, президент РФ, правительство, конференция, Киргизия, Владимир Путин
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