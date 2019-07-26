В Екатеринбурге начали готовиться к визиту президентов. Ждут Путина

В Екатеринбурге начали подготовку к IX межрегиональной конференции России и Киргизии, которая пройдет в 2020 году. Планируется, что в мероприятии поучаствуют президент Владимир Путин и глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков, сообщили в департаменте информполитики региона. Губернатор Евгений Куйвашев уже утвердил комитет по подготовке к конференции. В него вошли руководители отраслевых министерств, бизнесмены, представители администрации Екатеринбурга, представители ВУЗов, таможенники и правоохранители.

Мероприятие планируют использовать для расширения сотрудничества региона с Киргизией. Перспективными считаются рынок машиностроительного и горного оборудования, считает министр внешнеэкономических связей Василий Козлов.

В июле в Екатеринбурге прошли промышленная выставка «Иннопром» и саммит GMIS. В них также поучаствовал президент Владимир Путин.