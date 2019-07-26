Свердловские полицейские спасли мужчину, уснувшего под фильм «Офицеры»

Девятнадцать свердловских полицейских и два ветерана гарнизона получили государственные и ведомственные награды за образцовую службу. Их вручил врио начальника ГУ МВД Владимир Миронов. Пять полицейских получили медаль «За доблесть в службе» за борьбу с незаконным оборотом наркотиков, еще двое — за уголовный розыск на территории Екатеринбурга, сообщил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

За смелось во имя спасения наградили двух инспекторов ГИБДД из Тавды Сергею Подлесных и Никите Мягкову. Вечером, 9 мая, они заметили пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Полицейские погнались за ним, чтобы провести профилактическую беседу, но мужчина скрылся во дворе соседнего дома. Нарушителя догнали, но во время беседы сотрудники ДПС заметили огонь в окне соседнего дома и поспешили на помощь. Хозяин квартиры открыл дверь и был очень удивлен, увидев полицейских. Оказалось, что горит микроволновая печь. Сотрудники ДПС отключили технику из розетки и потушили огонь.

«Позже выяснилось, что супруги находились дома вдвоем. Вечером жена отдыхала в спальне, а мужчина решил пожарить семечки. Пока они готовились, он присел на диван в комнате, чтобы посмотреть фильм „Офицеры“, и уснул. Не трудно представить, чем закончилась бы эта история, не прибудь оперативно на место ЧП представители МВД», — прокомментировал полковник Горелых.

Также наградами отметили четырех сотрудников ППС и двух борцов с экстремизмом. Прапорщик полиции в отставке Алексей Потехин и командир взвода ППСП Асбеста капитан Константин Измоденов удостоены медали «За спасение погибавших», еще шесть офицеров угрозыска получили почетные грамоты МВД.

