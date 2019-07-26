«Старый новый рок» прекратит свое существование в 2019 году

Музыкальный фестиваль «Старый новый рок» пройдет в Екатеринбурге в последний раз. О закрытии проекта объявил организатор Евгений Горенбург. «Мы подтвердили звание нашего любимого города и региона как столицы рок-н-ролла. Появились другие большие фестивали, на которых мы точно можем себя реализовать, например, „Ural Music Night“», — цитирует шоумена ТАСС. Однако зимний фестиваль в 2019 году может состояться.

Ближайший фестиваль «Старый новый рок» пройдет на базе отдыха «Волна» с 26 по 27 июля. На фестивале выступят Noize MC, БИРТМАН, «кАчевники», Lumen, «Старый приятель», группа «ТОП» и Тося Чайкина. Вместе с известными артистами на сцену выйдут 30 молодых групп, которые отберет экспертный совет.