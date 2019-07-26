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Николай Коляда пустил другой театр в свое бывшее помещение

09:01, 26 Июль 2019
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Фото: Facebook Николая Коляды
Ранее у драматурга возник конфликт с Ольгой Комлевой из-за подвала на Ленина.

Драматург Николай Коляда пустил театр «Шарманка» в свое бывшее помещение на Тургенева, 20. Он рассказал в Facebook, что к нему пришла руководитель театра Лариса Абашева и попросила разрешения занять площадку. «Лариса, с чего я должен ругаться?! Я просто счастлив, Лариса, потому что знаю, что вы мыкаетесь с 2003 года, вот уже 16 лет по разным площадкам, не имея собственного угла, но при этом делаете много полезного для города. Знаю, что домом этим будете дорожить», — ответил Коляда.

Он объяснил, что «люди заслужили, чтобы на них обратили внимание и помогли», и даже приготовился показать все подвалы в доме на Тургенева, 20, рассказать, как там все устроено, и подарить стулья. «Всегда помогу тем, кто много работал и настрадался. Кто за идею и еду работает в театре», — разошелся драматург.

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При этом ранее у Николая Коляды возник конфликт с театром «Место». Он обиделся на то, что другому театру предоставили помещение на Ленина, 69, и запретил своим актерам участвовать в перформансах, которые придумывает «Место». Такая реакция возникла из-за того, что именно из подвала на Ленина «Коляда-театр» выгнали со скандалом 14 лет назад. Но, как заметила руководитель театра «Место» Ольга Комлева, уже прошло много времени и у Коляды есть новая хорошая площадка.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Тургенева, подвал, театр, Коляда-театр, Екатеринбург, Николай Коляда
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