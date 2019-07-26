Николай Коляда пустил другой театр в свое бывшее помещение

Драматург Николай Коляда пустил театр «Шарманка» в свое бывшее помещение на Тургенева, 20. Он рассказал в Facebook, что к нему пришла руководитель театра Лариса Абашева и попросила разрешения занять площадку. «Лариса, с чего я должен ругаться?! Я просто счастлив, Лариса, потому что знаю, что вы мыкаетесь с 2003 года, вот уже 16 лет по разным площадкам, не имея собственного угла, но при этом делаете много полезного для города. Знаю, что домом этим будете дорожить», — ответил Коляда.

Он объяснил, что «люди заслужили, чтобы на них обратили внимание и помогли», и даже приготовился показать все подвалы в доме на Тургенева, 20, рассказать, как там все устроено, и подарить стулья. «Всегда помогу тем, кто много работал и настрадался. Кто за идею и еду работает в театре», — разошелся драматург.