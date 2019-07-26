На свердловских трассах три дня будут искать дерзких пешеходов
11:15, 26 Июль 2019
Сотрудники ДПС проведут рейды на опасных участках.
В Свердловской области с 29 по 31 июля будут ловить пешеходов, нарушающих ПДД. Рейды пройдут в местах скопления людей, на аварийных переходах и местах концентрации аварий. Сотрудники ДПС также будут патрулировать загородные трассы — на них будут искать пешеходов, которые могут попасть под колеса, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.
В Госавтоинспекции региона напоминают, что для водителей, который не предоставил преимущество пешеходам штраф составляет 1,5-2,5 тысячи рублей, а для пешехода-нарушителя 500 рублей. О переходах, которые могут быть опасны для участников движения можно сообщить в ГИБДД по номеру (343) 269-77-00. За полгода в Свердловской области произошло 455 ДТП с пешеходами: 46 человек погибли, еще 425 получили травмы.
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