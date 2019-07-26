На свердловских трассах три дня будут искать дерзких пешеходов 

В Свердловской области с 29 по 31 июля будут ловить пешеходов , нарушающих ПДД. Рейды пройдут в местах скопления людей , на аварийных переходах и местах концентрации аварий. Сотрудники ДПС также будут патрулировать загородные трассы — на них будут искать пешеходов , которые могут попасть под колеса , сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.



