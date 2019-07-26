На Химмаше закрыли проход по бульвару Грибоедова

В Екатеринбурге начали благоустраивать бульвар Грибоедова на Химмаше. Проход по аллее на время работ закрыли , сообщил общественник Дмитрий Москвин на своей странице в Facebook. « Риск рубки деревьев велик. Местным жителям придется очнуться от летней спячки , иначе получат голую улицу с хилыми кустиками», — написал он. На благоустройство аллеи потратят 13,5 миллионах рублей. На эти деньги там должны обновить пешеходные дорожки и скамейки , а также избавиться от старых яблонь.





Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский просил сохранить деревья , чтобы осталась привычная жителям « перспектива». Однако из-за инженерных сетей их придется заменить на кусты или небольшие деревца. В проекте есть сирень , злаки , клены и яблони.



