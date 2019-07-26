На Химмаше закрыли проход по бульвару Грибоедова
11:50, 26 Июль 2019
Аллею должны благоустроить за 13 миллионов рублей.
В Екатеринбурге начали благоустраивать бульвар Грибоедова на Химмаше. Проход по аллее на время работ закрыли, сообщил общественник Дмитрий Москвин на своей странице в Facebook. «Риск рубки деревьев велик. Местным жителям придется очнуться от летней спячки, иначе получат голую улицу с хилыми кустиками», — написал он. На благоустройство аллеи потратят 13,5 миллионах рублей. На эти деньги там должны обновить пешеходные дорожки и скамейки, а также избавиться от старых яблонь.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский просил сохранить деревья, чтобы осталась привычная жителям «перспектива». Однако из-за инженерных сетей их придется заменить на кусты или небольшие деревца. В проекте есть сирень, злаки, клены и яблони.
В Екатеринбурге также начался первый этап благоустройства Зеленой Рощи. Южную часть парка уже оградили забором, чтобы обновить спортивные объекты и дорожки. Жители умудрились найти лазейку и кормят белок.
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