На карте Екатеринбурга появились 914 контейнеров для стекла и пластика

Карта Екатеринбурга на платформе «2ГИС» пополнилась контейнерами для раздельного сбора мусора. Теперь каждый житель города может посмотреть через сервис, где выбросить использованный пластик и стекло. Всего таких точек на карте уральской столицы 914, рассказали ЕТВ в пресс-службе «2ГИС». Места можно найти не только на сайте сервиса, но и в приложениях на iOS и Android.

На карту нанесли уже 23 тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора. В Москве таких точек — 2317, в Уфе — 1796, в Волгограде — 1128, в Казани — 1092, в Омске — 827 и в Новосибирске — 741. Сюда можно сдать пластик, стекло, бумагу. Кроме того, на карте обозначили 28 тысяч пунктов для сбора однотипных отходов: ртутных термометров, батареек, люминесцентных ламп. В «2ГИС» отмечают, если пользователи найдут новые пункты для сортировки отходов и сообщат о них, точки добавят на карту.