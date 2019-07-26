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На карте Екатеринбурга появились 914 контейнеров для стекла и пластика

10:25, 26 Июль 2019
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Фото: pixabay
Теперь каждый житель города может посмотреть, куда выбросить мусор раздельно.

Карта Екатеринбурга на платформе «2ГИС» пополнилась контейнерами для раздельного сбора мусора. Теперь каждый житель города может посмотреть через сервис, где выбросить использованный пластик и стекло. Всего таких точек на карте уральской столицы 914, рассказали ЕТВ в пресс-службе «2ГИС». Места можно найти не только на сайте сервиса, но и в приложениях на iOS и Android.

На карту нанесли уже 23 тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора. В Москве таких точек — 2317, в Уфе — 1796, в Волгограде — 1128, в Казани — 1092, в Омске — 827 и в Новосибирске — 741. Сюда можно сдать пластик, стекло, бумагу. Кроме того, на карте обозначили 28 тысяч пунктов для сбора однотипных отходов: ртутных термометров, батареек, люминесцентных ламп. В «2ГИС» отмечают, если пользователи найдут новые пункты для сортировки отходов и сообщат о них, точки добавят на карту.

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Фото: скриншот карты

Редакция ЕТВ проводила эксперимент на себе и выясняла, насколько удобно в Екатеринбурге сортировать мусор. Читайте об эксперименте здесь.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, карта , стекло, пластик, отходы, мусор, Свердловская область , Екатеринбург
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