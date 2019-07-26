Мусульмане согласны занять место, предложенное храму святой Екатерины

Во временной мечети « Нур-Усман» в Екатеринбурге прошел традиционный пятничный намаз. После проповеди имам Артур обсудил с верующими строительство соборной мечети , после этого участников накормили пловом , арбузами и дынями , поэтому мероприятие и получило название Open Plov. Активность мусульман привлекла внимание министерства общественной безопасности: верующие получили несколько предупреждений о том , что традиционное мероприятие не должно превращаться в несогласованную акцию. В итоге все прошло спокойно , правда присутствие силовиков и СМИ сказалось на количестве участников.





Мусульманам понравился вариант депутата Госдумы Андрея Альшевских: он предложил включить пункт о строительстве соборной мечети в голосование по строительству храма святой Екатерины. Исламское сообщество настаивает на том , что религиозное сооружение должно появиться в центре города. Они готовы согласиться на любую площадку , отвергнутую во время голосования по храму , которое пройдет в сентябре.





« У нас скоро Универсиада , приедет весь мир. Мы их на Серовский тракт повезем? Турки приезжают , а мы везем их в Пышму , а почему не можем завести в красивую шедевральную соборную мечеть и показать?», — считает экс-председатель конгресса татар Марат Салихов.



