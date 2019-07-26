Мусульмане согласны занять место, предложенное храму святой Екатерины
16:00, 26 Июль 2019
Строительство соборной мечети обсудили во время пятничного намаза с пловом.
Во временной мечети «Нур-Усман» в Екатеринбурге прошел традиционный пятничный намаз. После проповеди имам Артур обсудил с верующими строительство соборной мечети, после этого участников накормили пловом, арбузами и дынями, поэтому мероприятие и получило название Open Plov. Активность мусульман привлекла внимание министерства общественной безопасности: верующие получили несколько предупреждений о том, что традиционное мероприятие не должно превращаться в несогласованную акцию. В итоге все прошло спокойно, правда присутствие силовиков и СМИ сказалось на количестве участников.
Мусульманам понравился вариант депутата Госдумы Андрея Альшевских: он предложил включить пункт о строительстве соборной мечети в голосование по строительству храма святой Екатерины. Исламское сообщество настаивает на том, что религиозное сооружение должно появиться в центре города. Они готовы согласиться на любую площадку, отвергнутую во время голосования по храму, которое пройдет в сентябре.
«У нас скоро Универсиада, приедет весь мир. Мы их на Серовский тракт повезем? Турки приезжают, а мы везем их в Пышму, а почему не можем завести в красивую шедевральную соборную мечеть и показать?», — считает экс-председатель конгресса татар Марат Салихов.
Сейчас мусульмане все еще собираются во временной мечети «Нур-Усман», расположенной недалеко от недавно разрушенной телебашни. На территории планировали сделать парковку для ледовой арены, поэтому верующим предложили переехать на площадку на Серовском тракте. По решению суда, освободить мечеть они должны были к 19 июля, но срок удалось продлить: в новом здании не успели провести электричество и подготовить инфраструктуру.
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Во время проповеди мусульмане сообщили, что мечтают вернуться к проекту площади мира и согласия: на существующем месте должны были построить мечеть, которая бы завершила ансамбль с синагогой и православным храмом. «Соборная мечеть должна быть в центре города. Мы ледовой арене не мешаем, здесь не будет парковки. В Москве мечеть построена впритык к Лужникам!», — напомнили на проповеди.
Напомним, история с соборной мечетью в Екатеринбурге тянется еще с начала 2000-х годов. Тогда предполагалось, что в Екатеринбурге появится площадь, где разместятся мечеть, храм и синагога, и это будет символизировать гармонию конфессий в городе. В мае 2019 года мусульмане напомнили мэру Екатеринбурга и губернатору Свердловской области о том, что главная мечеть в городе так и не появилась. Но Куйвашев и Высокинский промолчали, поэтому верующие написали президенту Татарстана. А еще позднее они сделали видеообращение Путину.
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