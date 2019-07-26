Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Минус 15: Куйвашев провалился в рейтинге губернаторов

18:55, 26 Июль 2019
yffvy.jpg
Фото: ЕТВ
По итогам июня глава Свердловской области занял предпоследнюю сточку.
Евгений Куйвашев потерял 15 позиций в июньском рейтинге цитируемости губернаторов от Медиалогии. Сейчас глава региона занимает предпоследнюю 19 строчку. Лидером в июне традиционно стал мэр Москвы Сергей Собянин, который открыл участок розовой ветки метро, дворец гимнастики и успевал комментировать дело Ивана Голунова. В соцсетях также обсуждали главу Чечни Рамзана Кадырова, которого встревожили события в Грузиии. На третьем месте губернатор Московской области Андрей Воробьев, который пообещал 15 новых поликлиник.

В марте Евгений Куйвашев попал в десятку цитируемых губернаторов благодаря продвижению заявки на Универсиады. В мае он удерживал свои позиции на фоне протестов в сквере Екатеринбурга. Июнь же стал относительно спокойным месяцем для главы региона. Губернатора упоминали в сообщениях о «городе храбрых» и «городе бесов», в новостях про смерть начальника СвЖД Алексея Миронова и про мусор в Верхней Салде.

Город грехов
Как ошибки архитекторов и градостроителей провоцируют екатеринбуржцев на преступления.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Минус 15: Куйвашев провалился в рейтинге губернаторов»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, рейтинг, губернатор, Свердловская область , Екатеринбург, Евгений Куйвашев
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Губернатор случайных чисел
Лаборатроллия
Губернатор случайных чисел
Десять цифр из жизни Евгения Куйвашева.
Гости Екатеринбурга
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
От Светланы Зенковой
Биометрические данные: хранить при себе или сдать в банк?
29 июля в 19:00
С Александр Давыдов