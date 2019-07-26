Минус 15: Куйвашев провалился в рейтинге губернаторов
18:55, 26 Июль 2019
По итогам июня глава Свердловской области занял предпоследнюю сточку.
Евгений Куйвашев потерял 15 позиций в июньском рейтинге цитируемости губернаторов от Медиалогии. Сейчас глава региона занимает предпоследнюю 19 строчку. Лидером в июне традиционно стал мэр Москвы Сергей Собянин, который открыл участок розовой ветки метро, дворец гимнастики и успевал комментировать дело Ивана Голунова. В соцсетях также обсуждали главу Чечни Рамзана Кадырова, которого встревожили события в Грузиии. На третьем месте губернатор Московской области Андрей Воробьев, который пообещал 15 новых поликлиник.
В марте Евгений Куйвашев попал в десятку цитируемых губернаторов благодаря продвижению заявки на Универсиады. В мае он удерживал свои позиции на фоне протестов в сквере Екатеринбурга. Июнь же стал относительно спокойным месяцем для главы региона. Губернатора упоминали в сообщениях о «городе храбрых» и «городе бесов», в новостях про смерть начальника СвЖД Алексея Миронова и про мусор в Верхней Салде.
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