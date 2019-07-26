Минус 15: Куйвашев провалился в рейтинге губернаторов

В марте Евгений Куйвашев попал в десятку цитируемых губернаторов благодаря продвижению заявки на Универсиады. В мае он удерживал свои позиции на фоне протестов в сквере Екатеринбурга. Июнь же стал относительно спокойным месяцем для главы региона. Губернатора упоминали в сообщениях о « городе храбрых» и « городе бесов», в новостях про смерть начальника СвЖД Алексея Миронова и про мусор в Верхней Салде.



