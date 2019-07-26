Лидером среди подержанных автомобилей у свердловчан стала Lada

Подержанные автомобили в Свердловской области стали дороже и старше. За два года машины с рук подорожали на 3,5%. Их средняя стоимость составила 529,2 тысячи рублей, посчитали аналитики Авто.ру. Но, несмотря на подорожание, цена свердловских автомобилей на 7,7% ниже, чем по России.

Средний возраст покупаемых машин тоже увеличился. Подержанные автомобили постарели на десять месяцев, и теперь у любителей машин спросом пользуются четырехколесный транспорт в возрасте 11 лет и четыре месяца.

Лидером по спросу и предложению стала Lada — ее предпочитают 19,4% покупателей, а предлагают 26,5% владельцев. На второй и третьей строчках — Toyota (6,7 и 7,4%) и Nissan (5,6 и 4,6%), который лидирует в доле от всех продаваемых в Свердловской области автомобилей с пробегом, и Hyundai (5,5 и 6,4%). В рейтинге предложений Свердловской области лидером остается Ford Focus (2,9%), хотя в спросе он только на четвертом месте (3,3%).