Кольцовские таможенники нашли у студента из Турции чемодан лифчиков

Кольцовские таможенники нашли у пассажира рейса Екатеринбург — Анталья чемодан с женским нижним бельем. В пяти пакетах оказалась сотня бюстгалтеров. Студент рассказал , что везет подарки для мамы , сестры и девушки. Однако инспекторов смутило , что в багаже представлена вся линейка размеров: от нулевого до шестого , сообщили в пресс-службе уральского таможенного управления.





Содержимое чемодана не признали вещами для личного пользования , а в таком случае пассажир должен был их задекларировать. Теперь из-за чемодана с бюстгалтерами проводится административное расследование. Студенту грозит штраф от половины до двукратной стоимости товара.





