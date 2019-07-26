Кольцовские таможенники нашли у студента из Турции чемодан лифчиков
12:46, 26 Июль 2019
Молодой человек заявил, что везет подарки маме, сестре и девушке.
Кольцовские таможенники нашли у пассажира рейса Екатеринбург — Анталья чемодан с женским нижним бельем. В пяти пакетах оказалась сотня бюстгалтеров. Студент рассказал, что везет подарки для мамы, сестры и девушки. Однако инспекторов смутило, что в багаже представлена вся линейка размеров: от нулевого до шестого, сообщили в пресс-службе уральского таможенного управления.
Содержимое чемодана не признали вещами для личного пользования, а в таком случае пассажир должен был их задекларировать. Теперь из-за чемодана с бюстгалтерами проводится административное расследование. Студенту грозит штраф от половины до двукратной стоимости товара.
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