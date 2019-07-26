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Избитый общественник Беззуб написал заявление на депутата Колесникова

09:44, 26 Июль 2019
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Фото: facebook Алексея Беззуба
Критик мэрии считает, что нападение не него было расправой.

Общественник Алексей Беззуб, на которого напали два дня назад, написал заявление на депутата гордумы Александра Колесникова. На своей странице в Facebook он сообщил, народный избранник оказался последним, с кем у него произошла перепалка. Беззуб уверяет, что других врагов у него не было и никаких угроз в свой адрес он не получал. Сам Александр Колесников свою причастность к этому полностью отрицает.

«Первая и последняя угроза мне была от Колесникова на комисси по храму и скверу. Поэтому, я заявление на него и написал. Мне больше подозревать некого. То, что он говорит, что это не я, а что он должен был сказать? Он и в полиции все будет отрицать, типа была полемика. Только вот засада в том, что после полемики были угрозы, и далеко не всем после полемики он угрожает», — написал Алексей Беззуб.

Перепалка произошла на комисси, которая готовила опрос по размещению храма святой Екатерины. Депутават Колесников просил оставить в списке площадку в сквере у Драмтеатра несмотря на протесты, но Алексей Беззуб был против.

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Видео: ЕТВ

В числе других возможных заказчиков нападения общественник рассматривал мэрию Екатеринбурга, работу которой он критикует на протяжении многих лет. Однако он считает, что чиновники не обращают на него внимания и не стали бы нанимать «боевиков» для расправы. «Никакой это ни Бубнов, ни дорожники, и никакое это не «эхо Уралмаша», — считает Беззуб. Также он уверен, что мстить ему за работу в службе заказчика Орджоникидзевского района уже поздно, так как сейчас он не имеет к этому никакого отношения. «Про конкурентов в бизнесе я вообще молчу, тут проще демпингануть, чем связываться с тяжкими преступлениями», — сообщает Беззуб.

Общественник считает, что нападавшие на него были профессионалами. «Их цель была расправа надо мной, а не мое имущество. Били только руками, удары прямые подготовленные в одно место, в основание черепа (чуть выше точки, где череп соединяется с шеей). Били либо, чтобы сотрясти мозги, либо чтобы я потерял сознание (что и произошло), либо чтобы оставить инвалидом», — заключил Алексей Беззуб.

Нападение попало на камеру видеонаблюдения:

Нападение на Алексея Беззуба

Нападение на Алексея Беззуба 24 июля 2019 г. ул. Готвальда (напротив дома Готвальда, 3), время нападения 11:14

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , нападение, заявление, депутат, гордума
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