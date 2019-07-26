Избитый общественник Беззуб написал заявление на депутата Колесникова

Общественник Алексей Беззуб, на которого напали два дня назад, написал заявление на депутата гордумы Александра Колесникова. На своей странице в Facebook он сообщил, народный избранник оказался последним, с кем у него произошла перепалка. Беззуб уверяет, что других врагов у него не было и никаких угроз в свой адрес он не получал. Сам Александр Колесников свою причастность к этому полностью отрицает.

«Первая и последняя угроза мне была от Колесникова на комисси по храму и скверу. Поэтому, я заявление на него и написал. Мне больше подозревать некого. То, что он говорит, что это не я, а что он должен был сказать? Он и в полиции все будет отрицать, типа была полемика. Только вот засада в том, что после полемики были угрозы, и далеко не всем после полемики он угрожает», — написал Алексей Беззуб.

Перепалка произошла на комисси, которая готовила опрос по размещению храма святой Екатерины. Депутават Колесников просил оставить в списке площадку в сквере у Драмтеатра несмотря на протесты, но Алексей Беззуб был против.