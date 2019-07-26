Избитый общественник Беззуб написал заявление на депутата Колесникова
Общественник Алексей Беззуб, на которого напали два дня назад, написал заявление на депутата гордумы Александра Колесникова. На своей странице в Facebook он сообщил, народный избранник оказался последним, с кем у него произошла перепалка. Беззуб уверяет, что других врагов у него не было и никаких угроз в свой адрес он не получал. Сам Александр Колесников свою причастность к этому полностью отрицает.
«Первая и последняя угроза мне была от Колесникова на комисси по храму и скверу. Поэтому, я заявление на него и написал. Мне больше подозревать некого. То, что он говорит, что это не я, а что он должен был сказать? Он и в полиции все будет отрицать, типа была полемика. Только вот засада в том, что после полемики были угрозы, и далеко не всем после полемики он угрожает», — написал Алексей Беззуб.
Перепалка произошла на комисси, которая готовила опрос по размещению храма святой Екатерины. Депутават Колесников просил оставить в списке площадку в сквере у Драмтеатра несмотря на протесты, но Алексей Беззуб был против.
Видео: ЕТВ
В числе других возможных заказчиков нападения общественник рассматривал мэрию Екатеринбурга, работу которой он критикует на протяжении многих лет. Однако он считает, что чиновники не обращают на него внимания и не стали бы нанимать «боевиков» для расправы. «Никакой это ни Бубнов, ни дорожники, и никакое это не «эхо Уралмаша», — считает Беззуб. Также он уверен, что мстить ему за работу в службе заказчика Орджоникидзевского района уже поздно, так как сейчас он не имеет к этому никакого отношения. «Про конкурентов в бизнесе я вообще молчу, тут проще демпингануть, чем связываться с тяжкими преступлениями», — сообщает Беззуб.
Общественник считает, что нападавшие на него были профессионалами. «Их цель была расправа надо мной, а не мое имущество. Били только руками, удары прямые подготовленные в одно место, в основание черепа (чуть выше точки, где череп соединяется с шеей). Били либо, чтобы сотрясти мозги, либо чтобы я потерял сознание (что и произошло), либо чтобы оставить инвалидом», — заключил Алексей Беззуб.
Нападение попало на камеру видеонаблюдения:
Нападение на Алексея Беззуба 24 июля 2019 г. ул. Готвальда (напротив дома Готвальда, 3), время нападения 11:14