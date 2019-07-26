«Для тех, кто любит»: Наина Ельцина установит скамейку на берегу Исети
16:45, 26 Июль 2019
Вдова первого президента подготовила проект на свои деньги в память о муже.
Жена первого президента России Наина Ельцина установит памятную скамейку на набережной Исети. На спинке будет сделана надпись «Для тех, кто любит. Как мы с Борисом» Наина Ельцина». Вдова Бориса Ельцина заказала скамейку на свои деньги у компании Rigel. Торжественное открытие состоится 28 июля в 12:00, сообщили в пресс-службе «Ельцин Центра». На открытие приедет сама Наина Ельцина. Именную лавочку на набережной может установить любой желающий. Производство обойдется в 30 тысяч рублей.
Наина Ельцина приезжала в Екатеринбург 18 июня на открытие скульптуры, посвященной волейбольного клуба «Уралочка» и его тренеру Николаю Карполю. Высота скульптурной композиции, изображающей один из эпизодов игры, составляет шесть метров. Она находится перед центральным входом в ДИВС.
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