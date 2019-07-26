«Для тех, кто любит»: Наина Ельцина установит скамейку на берегу Исети

Жена первого президента России Наина Ельцина установит памятную скамейку на набережной Исети. На спинке будет сделана надпись « Для тех , кто любит. Как мы с Борисом» Наина Ельцина». Вдова Бориса Ельцина заказала скамейку на свои деньги у компании Rigel. Торжественное открытие состоится 28 июля в 12:00 , сообщили в пресс-службе « Ельцин Центра». На открытие приедет сама Наина Ельцина. Именную лавочку на набережной может установить любой желающий. Производство обойдется в 30 тысяч рублей.



