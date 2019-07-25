Свердловчане предпочли коттеджам таунхаусы за 7 миллионов
Интерес к загородной недвижимости в Свердловской области незначительно, но вырос. Во втором квартале по сравнению с показателями аналогичный периода прошлого года подорожали частные дома — на 2,6%, дачи — на 1,9% и таунхаусы — 6,6%. Коттеджи, как наиболее дорогой вид жилья в пригороде, подешевели на 1,8%.
Самые дорогие дома в России можно найти в Крыму. При средней цене по России в 3,3 миллиона рублей, на полуострове этот вид недвижимости оценивается в 7,7 миллионов. А самые дешевые дома продаются в Кемеровской области — за 1,3 миллиона рублей. Свердловская область по доступности домов занимает шестое место. За год они подорожали на 2,6% и в среднем стоят чуть более двух миллионов рублей.
Самым дешевым видом загородного жилья по прежнему остаются дачи. Административные меры по продлению дачной амнистии успокоили рынок, считают аналитики «Авито Недвижимость». И опять дороже всего покупателям обойдется дача в Крыму — 2,2 миллиона рублей. Свердловская область оказалась на 15 месте по доступности этого вида жилья. Дачи, хоть и подорожали на 1,9%, стоят в два раза дороже самых дешевых (на Алтае) — в среднем 759 тысяч рублей.
Коттеджи дорожают по всей стране. Например, в Приморье цены за год выросли на 20,3%. Самый дешевый коттедж можно купить в Ставропольском крае — за 2,9 миллиона рублей. Самый дорогой — в Подмосковье, за 17 миллионов. В Свердловской области коттеджи за год чуть-чуть подешевели — на 1,8% и стоят в среднем 7,3 миллиона рублей.
«В последние полгода ситуация поменялась: спрос населения начал постепенно смещаться в сторону такого типа жилья, — объясняет рост интереса и, соответственно, стоимости таунхаусов управляющий директор „Авито Недвижимости“ Иван Дубровин. — Возможности применять материнский капитал и брать ипотеку для покупки загородного дома способствуют этому. Важный момент — увеличение стоимости квадратного метра в новостройках и на вторичном рынке: раньше загородная недвижимость казалась дорогой, но сейчас многие варианты доступны практически по цене двух- или трехкомнатной квартиры».
В Свердловской области квартиру в таунхаусе за городом можно купить за 6,9 миллиона рублей. Это вдвое дешевле, чем в Москве — 13,1 млн рублей и на три миллиона дешевле, чем в Крыму. Самые дешевые таунхаусы можно купить в Ростовской области — в среднем за 3,5 миллиона рублей.