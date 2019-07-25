Свердловчане предпочли коттеджам таунхаусы за 7 миллионов

Интерес к загородной недвижимости в Свердловской области незначительно, но вырос. Во втором квартале по сравнению с показателями аналогичный периода прошлого года подорожали частные дома — на 2,6%, дачи — на 1,9% и таунхаусы — 6,6%. Коттеджи, как наиболее дорогой вид жилья в пригороде, подешевели на 1,8%.

Самые дорогие дома в России можно найти в Крыму. При средней цене по России в 3,3 миллиона рублей, на полуострове этот вид недвижимости оценивается в 7,7 миллионов. А самые дешевые дома продаются в Кемеровской области — за 1,3 миллиона рублей. Свердловская область по доступности домов занимает шестое место. За год они подорожали на 2,6% и в среднем стоят чуть более двух миллионов рублей.

Самым дешевым видом загородного жилья по прежнему остаются дачи. Административные меры по продлению дачной амнистии успокоили рынок, считают аналитики «Авито Недвижимость». И опять дороже всего покупателям обойдется дача в Крыму — 2,2 миллиона рублей. Свердловская область оказалась на 15 месте по доступности этого вида жилья. Дачи, хоть и подорожали на 1,9%, стоят в два раза дороже самых дешевых (на Алтае) — в среднем 759 тысяч рублей.