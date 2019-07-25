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Жителей Екатеринбурга позвали в 12 больниц для профилактики рака

15:48, 25 Июль 2019
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Фото: pixabay
Участники онкосубботника смогут получить бесплатную консультацию у четырех врачей.

Жителей Екатеринбурга снова позвали на субботник против рака. Пройти профилактический осмотр можно 27 июля с 9 до 15 часов в 12 поликлиниках города. Традиционно в них будут работать терапевт, хирург, гинеколог и дерматолог. По направлению, пациенты смогут сделать флюорографию, маммографию и УЗИ органов малого таза. Акция должна помочь определить онкозаболевание на ранних стадиях.

Для прохождения осмотра понадобится паспорт и полис ОМС. Обращаться лучше в поликлинику по месту жительства по предварительной записи по номеру 204-76-76. За первую половину 2019 года онкосубботник прошли 2,3 тысячи человек. Подозрения на онкологические заболевания выявили у 261 человека.

Адреса поликлиник, участвующих в акции, ЕТВ отметил на карте.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, врачи, здоровье, онкосубботник, Свердловская область , Екатеринбург
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