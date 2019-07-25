Житель Екатеринбурга сядет на четыре года за кражу лобзиков и пил 

Каменский суд вынес приговор екатеринбуржцу , который обокрал 29 человек за год. Больше всего пострадало садоводческое товарищество « Волна». Мужчина нашел помощников и вынес их строящегося дома электрический котел , два циркулярных насоса , две болгарки , электролобзик , пилу , три прожектора и десять светильников на общую сумму 104 тысячи рублей , сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Такой же набег он совершил на дом в деревне Мосино. Стоимость украденной техники составила 90 тысяч рублей.



