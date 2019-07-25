Житель Екатеринбурга сядет на четыре года за кражу лобзиков и пил
10:37, 25 Июль 2019
Мужчина находил сообщников и совершал набеги на строящиеся дома.
Каменский суд вынес приговор екатеринбуржцу, который обокрал 29 человек за год. Больше всего пострадало садоводческое товарищество «Волна». Мужчина нашел помощников и вынес их строящегося дома электрический котел, два циркулярных насоса, две болгарки, электролобзик, пилу, три прожектора и десять светильников на общую сумму 104 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Такой же набег он совершил на дом в деревне Мосино. Стоимость украденной техники составила 90 тысяч рублей.
Мужчину поймали и обвинили в краже со взломом. Оказалось, что за год он нанес потерпевшим ущерб в 1,2 миллиона рублей. По решению суда, он отправится в колонию на четыре года. Его сообщника после психиатрической экспертизы отправили на принудительное лечение, так как он не осознавал свои действия.
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