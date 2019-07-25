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Восточный округ получил корт, сыграв в волейбол с Куйвашевым

12:26, 25 Июль 2019
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Фото: Евгений Куйвашев в Instagram
Совет глав завершили спортивным турниром.

Совет глав свердловских муниципалитетов завершился волейбольным матчем. Об этом в Instagram сообщил губернатор Евгений Куйвашев, который тоже принимал участие в игре. Команды пяти управленческих округов сражались за главный приз — спортивный корт. Победителем стала команда Восточного округа. Место, где появится площадка, еще не определили.

«Мы решили, что это для нас не просто способ укрепить командный дух, перезагрузиться“ после напряженной работы. Это возможность не словом, а делом поддержать статус Свердловской области как самого спортивного региона», — сообшил Евгений Куйвашев.

Встречи с главами муниципалитетов второй раз провели в формате сессий. В этот раз с руководителями обсудили производтельность, цифровую экономику и умные города.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, спорт, волейбол, губернатор, Евгений Куйвашев
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