В Зеленой Роще закончили строить забор: люди прорываются к белкам

Пока что строители не выгоняют посетителей с огороженной площадки.

В Зеленой Роще закончили монтировать забор , который отрезал от посетителей южную часть парка на время реконструкции. Объявления , предупреждающие о том , что сквозной проход закрыт , висят на всех входах. Подрядчик « Уралдортехнологии» уже пригнал на территорию строительные вагончики и технику. Они размещаются возле стадиона , который решили реконструировать на первом этапе. Оттуда уже убрали футбольные ворота. Посетителей с огороженной территории пока не выгоняют , жители спокойно проходят , чтобы покормить белок. Правда часть забора уже успели оторвать , чтобы сделать « дверь».