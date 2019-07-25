В Зеленой Роще закончили строить забор: люди прорываются к белкам
15:04, 25 Июль 2019
Пока что строители не выгоняют посетителей с огороженной площадки.
В Зеленой Роще закончили монтировать забор, который отрезал от посетителей южную часть парка на время реконструкции. Объявления, предупреждающие о том, что сквозной проход закрыт, висят на всех входах. Подрядчик «Уралдортехнологии» уже пригнал на территорию строительные вагончики и технику. Они размещаются возле стадиона, который решили реконструировать на первом этапе. Оттуда уже убрали футбольные ворота. Посетителей с огороженной территории пока не выгоняют, жители спокойно проходят, чтобы покормить белок. Правда часть забора уже успели оторвать, чтобы сделать «дверь».
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