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В Роспотребнадзоре рассказали, что было в дымке над Екатеринбургом

10:55, 25 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Превышения концентрации вредных веществ не обнаружили.

Роспотребнадзор не зафиксировал превышение концентрации загрязняющих веществ в Екатеринбурге. Исследование провели из-за дымки, которая появилась над городом 24 июля. Жители пожаловались на приступы кашля и решили, что это смог, хотя соответствующих предупреждений от гидрометцентра не было. Специалисты проверили содержание в воздухе пыли, диоксида азота, формальдегидов, бензола, спирта и других веществ. Замеры делали на Сулимова, Студенческой, Бисертской, Крауля, Грибоедова и Радищева, но все оказалось в норме.

ЕТВ обратился к главному синоптику Свердловской области Галине Шепоренко, но она ответила, что в уральской столице просто образовался туман. В гильдии экологов нам разъяснили, что отличить туман от смога визуально практически невозможно. Жители соседних регионов также жаловались на смог. Его причиной стали лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области. ЕТВ узнал, как с ситуацией справляются там.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, исследование, туман, смог, Роспотребнадзор, Екатеринбург
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