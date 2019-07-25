В родниках «Пышминский» и «Калиновский» запретили пить воду
08:35, 25 Июль 2019
Жителей Орджоникидзевского района Екатеринбурга просят не пользоваться источниками, пока ситуация не улучшится.
Вода в родниках «Пышминский» и «Калиновский» стала непригодна для питья. Как рассказал глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко в Facebook, информация о том, что жидкость не соответствует нормам, пришла от Роспотребнадзора. Сейчас ведутся работы по улучшению качества воды в родниках, но пока ее пить опасно. «Пока же, настоятельно рекомендую жителям и гостям Орджоникидзевского района воздержаться от использования воды из этих источников», — написал Кравченко.
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Родник «Пышминский» расположен в Шувакишском лесопарке на восьмом километре тропы имени Кузнецова. Источник «Калиновский» находится в западной части Калиновского лесопарка. Будьте внимательны и помните, что пить из них пока нельзя.
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