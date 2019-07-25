Прокуратура выясняет причины массовой гибели рыбы в Исети

Прокуратура начала проверять реку Исеть после того, как в ведомство обратились жители поселка Большой Исток. Они рассказали, что в акватории Исети около поселка массово гибнет рыба. К проверке подключились специалисты государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и работники Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды с Уральской УГМС, Сысертской ветстанции и Главрыбзавода.

Для проведения лабораторных исследований отобрали образцы рыбы и воды, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Это поможет установить причину гибели обитателей Исети и оценить загрязнение реки.

После проверки прокуратура примет соответствующее решение.