Прокуратура выясняет причины массовой гибели рыбы в Исети
08:17, 25 Июль 2019
Специалисты взяли образцы обитателей реки и пробы воды.
Прокуратура начала проверять реку Исеть после того, как в ведомство обратились жители поселка Большой Исток. Они рассказали, что в акватории Исети около поселка массово гибнет рыба. К проверке подключились специалисты государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и работники Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды с Уральской УГМС, Сысертской ветстанции и Главрыбзавода.
Для проведения лабораторных исследований отобрали образцы рыбы и воды, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Это поможет установить причину гибели обитателей Исети и оценить загрязнение реки.
После проверки прокуратура примет соответствующее решение.
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