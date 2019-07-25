Одну площадку под храм святой Екатерины предложили отдать мусульманам

Депутат Госдумы Андрей Альшевских предложил использовать опрос по размещению храма святой Екатерины, чтобы помириться с мусульманами. Он считает, что у жителей стоит спросить, какой из трех предложенных участков подходит для церкви, а какой — для Соборной мечети. «Еще и лишний останется», — написал депутат на своей странице в Facebook. Опрос планируют провести в сентябре 2019 года. Жители должны выбрать между пустырем на Фурманова — Белинского, площадкой рядом со снесенной телебашней и Горького, 17.

«Мусульман отправляют строиться на Сортировку и на Уралмаш, буквально на Серовский тракт. Несправедливо, учитывая, что для собора Святой Екатерины предложено несколько козырных мест. Подскажу нашим властям, как не сталкивать верующих лбами, а стремиться к единению народов России, развивать межрелигиозный и межнациональный диалог», — объяснил свою идею депутат.

Напомним, история с соборной мечетью в Екатеринбурге тянется еще с начала 2000-х годов. Тогда предполагалось, что в Екатеринбурге появится площадь, где разместятся мечеть, храм и синагога, и это будет символизировать гармонию конфессий в городе. В мае 2019 года мусульмане напомнилимэру Екатеринбурга и губернатору Свердловской области о том, что главная мечеть в городе так и не появилась. Но Куйвашев и Высокинский промолчали, поэтому верующие написали президенту Татарстана. А еще позднее они сделали видеообращение Путину. Теперь они решили помолиться о Соборной мечети на мероприятии OPEN PLOV завтра, 26 июля, в 14:00 во временной мечети «Нур Усман» на Декабристов, 14.