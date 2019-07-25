Общественник, которого избили в Екатеринбурге, попросил помощи

Если вы что-нибудь знаете об избиении общественника, свяжитесь с ним. Он будет вам благодарен.

Напомним, Алексей Беззуб является координатором проекта «РосЯма» и контролирует благоустройство и ремонт дорог. Он тщательно следит за мэрией Екатеринбурга и критикует ее работу. Являлось ли нападение следствием его профессиональной деятельности, пока неизвестно.