Общественник, которого избили в Екатеринбурге, попросил помощи
Общественник Алексей Беззуб, которого накануне двое неизвестных избили на улице Готвальда в Екатеринбурге, попросил о помощи. Он ищет людей, которые увидели или засняли момент нападения. «Видео с окрестных зданий собирают, не все безнадежно, много не расскажу. Но, нужны видео с регистраторов машин, район Заречный, улица Готвальда от Бебеля до Опалихинской время с 11:10 до 11:30 дата 24 июля 2019 г», — написал Беззуб в Facebook.
Если вы что-нибудь знаете об избиении общественника, свяжитесь с ним. Он будет вам благодарен.
Напомним, Алексей Беззуб является координатором проекта «РосЯма» и контролирует благоустройство и ремонт дорог. Он тщательно следит за мэрией Екатеринбурга и критикует ее работу. Являлось ли нападение следствием его профессиональной деятельности, пока неизвестно.