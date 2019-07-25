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Общественник, которого избили в Екатеринбурге, попросил помощи

09:55, 25 Июль 2019
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Фото: Facebook Алексея Беззуба
Алексей Беззуб ищет автовладельцев, регистраторы которых могли зафиксировать нападение двух неизвестных.

Общественник Алексей Беззуб, которого накануне двое неизвестных избили на улице Готвальда в Екатеринбурге, попросил о помощи. Он ищет людей, которые увидели или засняли момент нападения. «Видео с окрестных зданий собирают, не все безнадежно, много не расскажу. Но, нужны видео с регистраторов машин, район Заречный, улица Готвальда от Бебеля до Опалихинской время с 11:10 до 11:30 дата 24 июля 2019 г», — написал Беззуб в Facebook.


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Если вы что-нибудь знаете об избиении общественника, свяжитесь с ним. Он будет вам благодарен.

Напомним, Алексей Беззуб является координатором проекта «РосЯма» и контролирует благоустройство и ремонт дорог. Он тщательно следит за мэрией Екатеринбурга и критикует ее работу. Являлось ли нападение следствием его профессиональной деятельности, пока неизвестно.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, общественники, нападение, избиение, помощь, Екатеринбург, Алексей Беззуб
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