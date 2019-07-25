Нападение на Алексея Беззуба попало на камеру видеонаблюдения
15:19, 25 Июль 2019
Общественник продолжает искать свидетелей происшествия.
Общественница Екатерина Петрова опубликовала видеозапись нападения на Алексея Беззуба. Инцидент попал на уличную камеру. На записи видно, как двое спортивных мужчин в черном бегут за Алексеем Беззубом, который пытается отбиваться рюкзаком (его и унесли с собой нападавшие). Сам общественник не считает произошедшее ограблением, так как при нем остались личные вещи — серебряная цепочка и телефон. Алексей Беззуб продолжает искать свидетелей нападения: это произошло на улице Готвальда на участке от Бебеля до Опалихинской с 11:10 до 11:30 24 июля.
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Нападение на Алексея Беззуба 24 июля 2019 г. ул. Готвальда (напротив дома Готвальда, 3), время нападения 11:14
Напомним, Алексей Беззуб является координатором проекта«РосЯма» и контролирует благоустройство и ремонт дорог. Он тщательно следит за мэрией Екатеринбурга и критикует ее работу. Являлось ли нападение следствием его профессиональной деятельности, пока неизвестно.
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