Нападение на Алексея Беззуба попало на камеру видеонаблюдения

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Общественница Екатерина Петрова опубликовала видеозапись нападения на Алексея Беззуба. Инцидент попал на уличную камеру. На записи виднокак двое спортивных мужчин в черном бегут за Алексеем Беззубомкоторый пытается отбиваться рюкзакомего и унесли с собой нападавшие). Сам общественник не считает произошедшее ограблениемтак как при нем остались личные вещи — серебряная цепочка и телефон. Алексей Беззуб продолжает искать свидетелей нападения: это произошло на улице Готвальда на участке от Бебеля до Опалихинской с 11:10 до 11:30 24 июля.