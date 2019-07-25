Мусульмане Екатеринбурга помолятся о строительстве мечети вместе

Мусульмане Екатеринбурга соберутся вместе, чтобы помолиться о соборной мечети. Они сделают это на мероприятии OPEN PLOV завтра, 26 июля, в 14:00 во временной мечети «Нур Усман» на Декабристов, 14. После молитвы сообществу расскажут о результатах переговоров с властями о строительстве собора на площади Мира и Согласия.

Координатор встречи Нурзида Бенсгиер отмечает, что в Екатеринбурге каждый пятый житель — мусульманин. И эти горожане до сих пор не имеют своей соборной мечети. «В публичное пространство попадают заявления провокационного характера, в которых власти предлагают мусульманам возвести соборную мечеть то на Сортировке, то на трассе в сторону Серова. Конечно, такие варианты не могут устроить мусульманскую общественность», — объясняет Нурзида. Несмотря на то, что исламское сообщество представлено в Екатеринбурге широко, эта группа жителей не чувствует себя наравне с другими.