Мусульмане Екатеринбурга помолятся о строительстве мечети вместе
Мусульмане Екатеринбурга соберутся вместе, чтобы помолиться о соборной мечети. Они сделают это на мероприятии OPEN PLOV завтра, 26 июля, в 14:00 во временной мечети «Нур Усман» на Декабристов, 14. После молитвы сообществу расскажут о результатах переговоров с властями о строительстве собора на площади Мира и Согласия.
Координатор встречи Нурзида Бенсгиер отмечает, что в Екатеринбурге каждый пятый житель — мусульманин. И эти горожане до сих пор не имеют своей соборной мечети. «В публичное пространство попадают заявления провокационного характера, в которых власти предлагают мусульманам возвести соборную мечеть то на Сортировке, то на трассе в сторону Серова. Конечно, такие варианты не могут устроить мусульманскую общественность», — объясняет Нурзида. Несмотря на то, что исламское сообщество представлено в Екатеринбурге широко, эта группа жителей не чувствует себя наравне с другими.
Последователи ислама — жители этого города вносят вклад в его развитие и благосостояние и хотят, чтобы он был комфортным для проживания для всех. Мусульманское сообщество Екатеринбурга так же, как и другие городские сообщества, надеется на понимание и уважение своих ценностей и потребностей.
На OPEN PLOV приглашают всех неравнодушных горожан, которые хотят узнать об исламе и мусульманах. Приходите и вы.
Напомним, история с соборной мечетью в Екатеринбурге тянется еще с начала 2000-х годов. Тогда предполагалось, что в Екатеринбурге появится площадь, где разместятся мечеть, храм и синагога, и это будет символизировать гармонию конфессий в городе. В мае 2019 года мусульмане напомнили мэру Екатеринбурга и губернатору Свердловской области о том, что главная мечеть в городе так и не появилась. Но Куйвашев и Высокинский промолчали, поэтому верующие написали президенту Татарстана. А еще позднее они сделали видеообращение Путину.Несмотря на то, что исламское сообщество объясняло необходимость поставить собор в центре уральской столицы, правительство региона предложило ему расположить мечеть на Сортировке, а мэрия — на Серовском тракте.