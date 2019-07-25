Мусорную реформу проигнорировала половина свердловских юридических лиц

За полгода мусорной реформы договор оферты, предполагающий переход на обслуживание региональными операторами заключили только 50% свердловских юридических лиц. По данным министерства ЖКХ, собираемость по ним составляет всего 20%. Компании игнорируют реформу либо по незнанию, либо из-за несогласия с нормативами, сообщили в департаменте информполитики региона.

Во втором случае они просто складируют свой мусор на ближайших контейнерных площадках или бросают в лесу. Ликвидировать такие свалки приходится владельцам земельных участков. Проблему с операторами обсудил замминистра энергетики и ЖКХ Егор Свалов. Операторам придется сделать перерасчеты, выставленные с января 2019 года, чтобы компании все-таки заключили с ними договор.



