Мусорную реформу проигнорировала половина свердловских юридических лиц
19:32, 25 Июль 2019
Мусорных операторов заставят сделать перерасчет, чтобы компании наконец заключили с ними договор.
За полгода мусорной реформы договор оферты, предполагающий переход на обслуживание региональными операторами заключили только 50% свердловских юридических лиц. По данным министерства ЖКХ, собираемость по ним составляет всего 20%. Компании игнорируют реформу либо по незнанию, либо из-за несогласия с нормативами, сообщили в департаменте информполитики региона.
Во втором случае они просто складируют свой мусор на ближайших контейнерных площадках или бросают в лесу. Ликвидировать такие свалки приходится владельцам земельных участков. Проблему с операторами обсудил замминистра энергетики и ЖКХ Егор Свалов. Операторам придется сделать перерасчеты, выставленные с января 2019 года, чтобы компании все-таки заключили с ними договор.
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