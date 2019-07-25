Киоскеры выиграли войну с мэрией Екатеринбурга: их оставят на три года
17:41, 25 Июль 2019
Ларечники получат переходный период и сохранят свой временный союз.
Владельцы нестационарных торговых объектов в Екатеринбурге празднуют маленькую победу: их киоски и павильоны останутся на своих местах еще как минимум 3 года. Правительство области внесло изменения в свое постановление «О порядке размещения нестационарных торговых объектов». Проект сегодня представили согласительной комиссии и все стороны, в том числе и предприниматели, с изменениями согласились.
Теперь владельцы торговых павильонов и остановочных комплексов могут без аукциона продлить договор аренды своих участков и спокойно работать еще три года. (Тогда как мэр Высокинский обещал очистить центр города уже сейчас). На продление договоров отводится срок до конца декабря.
Теперь владельцы торговых павильонов и остановочных комплексов могут без аукциона продлить договор аренды своих участков и спокойно работать еще три года. (Тогда как мэр Высокинский обещал очистить центр города уже сейчас). На продление договоров отводится срок до конца декабря.
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Чтобы убедить региональную власть откорректировать свое собственное постановление, предпринимателям пришлось создать чуть ли не новую общественную организацию. Владельцы павильонов объединились, привлекли юристов, которые обращались в прокуратуру, сами торговцы собрали 30 тысяч подписей горожан в поддержку нестационарных объектов и отправили их в Госдуму. В ответ получили письмо Минпромторга о поддержке малоформатной торговли. «Временный союз предпринимателей» собирается продолжить встречи с администрацией.
«Все 3 года, на которые продлен переходный период, наша группа будет работать, и мы намерены уже вместе с администрацией сформировать такие условия, в которых нестационарная торговля не исчезнет, а будет развиваться. Например, мы хотим предложить, чтобы с предпринимателями, работающими в нестационарной торговле дольше 5 лет, заключали договоры без аукциона сразу на 7 лет. Потому что только так предприниматели будут уверены, что их не выгонят с площадки через год, и смогут вкладывать деньги и в обновление павильонов, и в расширение бизнеса», — рассказал предприниматель Андрей Бузилов.
Согласно плану мэрии, к 2023 городу в пределах первого транспортного кольца останется только тысяча ларьков из внесенных в схему 2,3 тысячи. «Выжившие» нестационарные объекты должны разместиться на первых этажах многоэтажек или переместиться в отдаленные районы. Мэр Екатеринбурга хотел оставить в центре киоски с мороженым и «Роспечать», но пока это не обозначено ни в каких документах. Позже оказалось, что попадание в схему размещения, не дает гарантий на сохранение киоска. Каждую площадку предприниматели должны были отбивать на аукционе. Они испугались за свой бизнес и устроили бунт. Отдельным пунктом рассматривали торговцев, которые отреставрировали ларьки к ЧМ-2018 за обещание мэрии не трогать их три года. Теперь эти условия точно выполнят.
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