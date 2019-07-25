Киоскеры выиграли войну с мэрией Екатеринбурга: их оставят на три года

Чтобы убедить региональную власть откорректировать свое собственное постановление , предпринимателям пришлось создать чуть ли не новую общественную организацию. Владельцы павильонов объединились , привлекли юристов , которые обращались в прокуратуру , сами торговцы собрали 30 тысяч подписей горожан в поддержку нестационарных объектов и отправили их в Госдуму. В ответ получили письмо Минпромторга о поддержке малоформатной торговли. « Временный союз предпринимателей» собирается продолжить встречи с администрацией.



