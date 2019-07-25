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Главпочтамт в Екатеринбурге отреставрируют за четыре миллиона

16:15, 25 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Со стороны Пушкина планируют убрать внешние кондиционеры.

В Екатеринбурге отреставрируют здание Главпочтамта на Ленина, 39. «Почта России» потратит на работы 4,7 миллиона рублей. На эти деньги должны обновить 800 квадратных метра фасада со стороны улицы Пушкина: восстановить кирпичную кладку и штукатурку, а также демонтировать наружные кондиционеры. Стены покрасят в серый цвет в стиле конструктивизма. Главпочтамт во время ремонта будет работать в штатном режиме, сообщает пресс-служба «Почты России». Сейчас проект реставрации согласовывают с управлением госохраны объектов культурного наследия.

Главпочтамт уже реставрировали в 2016 году. Тогда обновили фасад со стороны проспекта Ленина, а потом заменили ограждения и памятную доску у центрального входа. Следующим этапом планируют отреставрировать внутренний двор здания. Главпочтамт построили в 1933 году по проекту архитекторов Константина Соломонова и Вениамина Соколова. В здании размещались почтовое отделение, телеграф и междугородняя телефонная станция.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, почта, Почта России, Свердловская область , Екатеринбург
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