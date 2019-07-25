Газовиков шокировали грязные плиты екатеринбуржцев

С начала 2019 года специалисты «Екатеринбурггаза» 4,5 тысячи раз выезжали на сообщения об утечке. Чаще всего причиной было самовольное подключение к газопроводу, оставление комфорок включенными и загрязнение старых плит. Самую страшную плиту нашли на Гурзуфской, 27. Специалистов вызвали сосед, которые почувствовали специфический запах в коридоре. Оказалось, что кран забился жиром, поэтому хозяева не смогли перекрыть его.

В общежитии на Селькоровской плиту использовали для хранения хлама, что тоже привело к утечке. Хозяин дома на Бахчиванджи, 23 пытался установить новую плиту, но что-то пошло не тек. Если бы не вмешательство газовиков, то в квартире мог произойти взрыв. Всего в Екатеринбурге выявили 200 нарушений при использовании газовых плиы за полгода.