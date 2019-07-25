Бороться с «белыми воротничками» отправили 14 уральских лейтенантов
19:51, 25 Июль 2019
Выпускников уральского юринститута МВД распределили по гарнизонам.
Выпускников Уральского юридического института МВД России распределили в территориальные ОВД гарнизона. Перед началом работы 95 младших лейтенантов встретились с врио начальника свердловской полиции Владимиром Мироновым. Выпускникам пожелали служебного долголетия и крепких тылов, рассказал пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых. Десять лейтенантов будут работать с участковыми, 18 попали в органы предварительного следствия, 20 — в дознание, 14 будут бороться с «беловоротничковой преступностью», а еще 15 поработают в сфере административного наказания.
«Четыре курсанта за период обучения нашли среди коллег
свою вторую половину и поженились. Одну пару гарнизон „потерял“ — супруги убыли для дальнейшего прохождения службы в Ханты-Мансийский автономный округ, откуда глава семьи родом и откуда он комплектовался» — рассказал пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.
Лейтенантам пообещали прийти на помощь, если их трудовые отношения сложатся не лучшим образом. К работе они приступят после окончания отпуска.
«По квитанциям за услуги ЖКХ платит жена»
Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов — о жизни и работе.
Новое и интересное
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Биометрические данные: хранить при себе или сдать в банк?
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.