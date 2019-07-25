Бороться с «белыми воротничками» отправили 14 уральских лейтенантов

Выпускников Уральского юридического института МВД России распределили в территориальные ОВД гарнизона. Перед началом работы 95 младших лейтенантов встретились с врио начальника свердловской полиции Владимиром Мироновым. Выпускникам пожелали служебного долголетия и крепких тылов , рассказал пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых. Десять лейтенантов будут работать с участковыми , 18 попали в органы предварительного следствия , 20 — в дознание , 14 будут бороться с « беловоротничковой преступностью», а еще 15 поработают в сфере административного наказания.





« Четыре курсанта за период обучения нашли среди коллег свою вторую половину и поженились. Одну пару гарнизон „ потерял“ — супруги убыли для дальнейшего прохождения службы в Ханты-Мансийский автономный округ , откуда глава семьи родом и откуда он комплектовался» — рассказал пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.



