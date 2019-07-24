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Владелец «Сима-Ленда» облагодетельствовал женскую колонию

18:58, 24 Июль 2019
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Фото: ГУФСИН
Андрей Симановский привез игрушки в дом ребенка при учреждении. 
Екатеринбургский бизнесмен и владелец компании «Сима-Ленд» Андрей Симановский побывал в женской ИК-6 в Нижнем Тагиле. Он привез с собой постельное белье, детские коляски, санки и велосипеды, которые подарил дому ребенка при учреждении, сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН. Также бизнесмену показали где содержат заключенных и какую продукцию они производят в центре трудовой адаптации.

Недавно Андрей Симановский оплатил ремонт двух классов в школе № 106 на Вторчермете, которую закончил в 1977 году. ы. Кабинеты оформили в родном для Симановского стиле — с позолотой и красивыми светильниками. Сейчас он собирается сделать в школе пищеблок.
Искусство под подошвой
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, ГУФСИН, колония, Сима-лэнд, Екатеринбург, Андрей Симановский
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