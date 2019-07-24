Владелец «Сима-Ленда» облагодетельствовал женскую колонию

Екатеринбургский бизнесмен и владелец компании « Сима-Ленд» Андрей Симановский побывал в женской ИК-6 в Нижнем Тагиле. Он привез с собой постельное белье , детские коляски , санки и велосипеды , которые подарил дому ребенка при учреждении , сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН. Также бизнесмену показали где содержат заключенных и какую продукцию они производят в центре трудовой адаптации.



