В Екатеринбурге у пассажира из Баку забрали 358 деталей для телефонов

Кольцовские таможенники остановили в «зеленом коридоре» пассажира из Баку, который привез в Екатеринбург 358 запчастей для сотовых телефонов. Комплектующие весом 11,6 килограмма изъяли, потому что мужчина не задекларировал их. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления, гость вез детали в Россию, чтобы открыть мастерскую по ремонту телефонов.

На пассажира Азербайджана завели административное дело. Мужчину могут оштрафовать на сумму, равную двукратной стоимости товара. Таможенники напоминают, что вещи для коммерческого использования нужно обязательно декларировать.