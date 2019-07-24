В Екатеринбурге начали готовить землю под вторую ветку метро
19:46, 24 Июль 2019
Проектировщик просит присвоить двум участкам статус общего пользования.
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки одобрила резервирование двух участков под строительство второй ветки метро в Екатеринбурге. Речь идет об улицах 8 Марта и Большакова (где должен появиться пересадочный узел и станция «Бажовская»), а также о пересечении Сыромолотова и 40-летия ВЛКСМ. Согласно постановлению, опубликованному на сайте мэрии, проектировщик метро «Уралгипротранс» попросил присвоить этим землям статус общего пользования. Начать строительные работы здесь должны в 2020 году. Решение о переводе земель в сентябре утвердят депутаты гордумы.
Строительство второй ветки метро анонсировалось в плане мероприятий к 300-летнему юбилею Екатеринбрга. Всего планируется построить 12 станций: соединить ВИЗ и ЖБИ и продлить первую линию. На строительство подземки планируют потратить 76,3 миллиарда рублей: 74,5 миллиарда из федерального бюджета, из казны свердловской области — 900 миллионов, остальное — муниципальные средства.
Деньги на вторую ветку метро планировали получить параллельно с подготовкой к Универсиаде. Но площадка для спортивных объектов переместилась в Новокольцовский район, куда проложат только скоростной трамвай. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что проектирование станций продолжат несмотря на смену дислокации.
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