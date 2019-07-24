В Екатеринбурге начали готовить землю под вторую ветку метро

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки одобрила резервирование двух участков под строительство второй ветки метро в Екатеринбурге. Речь идет об улицах 8 Марта и Большакова ( где должен появиться пересадочный узел и станция « Бажовская»), а также о пересечении Сыромолотова и 40-летия ВЛКСМ. Согласно постановлению , опубликованному на сайте мэрии , проектировщик метро « Уралгипротранс» попросил присвоить этим землям статус общего пользования. Начать строительные работы здесь должны в 2020 году. Решение о переводе земель в сентябре утвердят депутаты гордумы.





Строительство второй ветки метро анонсировалось в плане мероприятий к 300-летнему юбилею Екатеринбрга. Всего планируется построить 12 станций: соединить ВИЗ и ЖБИ и продлить первую линию. На строительство подземки планируют потратить 76,3 миллиарда рублей: 74,5 миллиарда из федерального бюджета , из казны свердловской области — 900 миллионов , остальное — муниципальные средства.



