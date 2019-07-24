В Екатеринбурге ищут рыжую девочку с гербарием

В Екатеринбурге ищут 15-летнюю школьницу Анастасию Соловьеву. Девочка ушла гулять из дома на Уктусе 23 июля и пропала. Ее рост 160 сантиметров , среднее телосложение , рыжие волосы до плеч и серо-голубые глаза. Одета она была в спортивный костюм черного цвета и синие кроссовки с малиновыми шнурками. С собой у нее был мобильный телефон , ключи от квартиры и книжка с гербарием. Всех , кто видел девочку , просят сообщить в отделение полиции по номеру 356-42-13 или написать на почту поискового отряда « Сокол» ppd-sokol@mail.ru