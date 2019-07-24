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В Екатеринбурге ищут рыжую девочку с гербарием

19:16, 24 Июль 2019
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Фото: pixabay
Школьница ушла гулять на Уктусе и пропала.
В Екатеринбурге ищут 15-летнюю школьницу Анастасию Соловьеву. Девочка ушла гулять из дома на Уктусе 23 июля и пропала. Ее рост 160 сантиметров, среднее телосложение, рыжие волосы до плеч и серо-голубые глаза. Одета она была в спортивный костюм черного цвета и синие кроссовки с малиновыми шнурками. С собой у нее был мобильный телефон, ключи от квартиры и книжка с гербарием. Всех, кто видел девочку, просят сообщить в отделение полиции по номеру 356-42-13 или написать на почту поискового отряда «Сокол» ppd-sokol@mail.ru
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Недавно в Екатеринбурге тоже пропали две школьницы, через три дня одна из них вернулась домой и рассказала, что они ездили отдыхать на озеро Балтым со своими знакомыми. Там они и встретились со второй пропавшей девочкой, которая домой не вернулась.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, полиция, дети, поиск, пропажа, Екатеринбург
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