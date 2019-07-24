Свердловских фермеров попросили извести борщевик Сосновского

Свердловчан попросили уничтожить борщевик Сосновского на земельных участках. Изначально это растение разводили на корм для крупного рогатого скота , но агрономы начали получать химические ожоги во время заготовки. Раны , которые появлялись после попадания сока борщевика , не заживали. Оказалось , что в его составе есть эфирные масла , повышающие чувствительность к ультрафиолету. Борщевик пытались уничтожить , но он активно размножался , вытесняя остальные растения. Он еще и многолетник.



