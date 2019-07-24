Свердловских фермеров попросили извести борщевик Сосновского
16:34, 24 Июль 2019
Сорняк активно размножается.
Свердловчан попросили уничтожить борщевик Сосновского на земельных участках. Изначально это растение разводили на корм для крупного рогатого скота, но агрономы начали получать химические ожоги во время заготовки. Раны, которые появлялись после попадания сока борщевика, не заживали. Оказалось, что в его составе есть эфирные масла, повышающие чувствительность к ультрафиолету. Борщевик пытались уничтожить, но он активно размножался, вытесняя остальные растения. Он еще и многолетник.
Чтобы остановить распространение борщевика управление Росреестра по Свердловской области вынесло 36 предупреждений агрономам. Чем раньше сорняк начнут изводить, тем лучше. После контакта с борщевиком, нужно промыть кожу водой, поврежденное место также нужно защитить от солнца. При возникновении ожогов стоит обработать его антисептиком, принять антигистаминный препарат и обратиться к врачу.
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