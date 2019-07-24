Свердловские пенсионеры отсудили десять тысяч у курящих соседей

Супружеская пара из Новоуральска пожаловалась на курящих соседей в полицию, управляющую компанию, главе города, в прокуратуру, депутатам (в том числе и Госдумы) и уполномоченному по правам человека. Однако изгнать табачный запах из жилища пенсионеры так и не смогли. Уговоры чиновников администрации тоже ни к чему не привели, поэтому супруги обратились с иском в городской суд, требуя взыскать компенсацию морального вреда в 25 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе областного суда.

В обосновании они указали, что соседи нарушают их права на здоровье и благоприятную среду, а также причиняют нравственные страдания. Свидетели подтвердили, что жители соседнего помещения и правда любят покурить не выходя из квартиры. Суд удовлетворил требования лишь частично — размер компенсации уменьшили до пяти тысяч рублей на каждого. Курящие жители дома посчитали такое решение несправедливым и подали апелляцию в областной суд. Коллегия решила, что соседи и права нарушили имущественные права некурящих пенсионеров. Доказательства об отсутствии их вины обвиняемые не предоставили, поэтому решение первой инстанции оставили без изменений.