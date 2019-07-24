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«Стенограффия» предложила церкви объединиться после истории с Лампасом

11:08, 24 Июль 2019
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Фото: vk.com/stenograffia
Чтобы не было конфликтов между православными и уличными художниками, организатор фестиваля Евгений Фатеев позвал в команду представителя РПЦ.
Создатель «Стенограффии» Евгений Фатеев предложил Екатеринбургской епархии войти в комиссию по согласованию фестиваля. Такая идея появилась после скандала вокруг супрематического креста каллиграфиста Покраса Лампаса.
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Для нас важно мнение церкви. Мы предлагаем войти представителю епархии в комиссию по согласованию фестиваля «Стенограффия». Наш фестиваль движется дорогой добра. Для нас важны истинные ценности.

Евгений Фатеев
креатор

Протоиерей Максим Меняйло ответил, что церковь с пониманием отнеслась к работе на площади Первой пятилетки на Уралмаше, сообщили ЕТВ в пресс-службе Екатеринбургской епархии. Он отметил, что в епархии знали о добрых намерениях художника и организаторов «Стенограффии», но лучше, если бы новые рисунки обсуждали заранее.

Напомним, работу каллиграфиста из Санкт-Петербурга начали закатывать в асфальт утром в пятницу, 19 июля. Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко оправдал себя за кусок асфальта на граффити. Он назвал это случайностью и объяснил, что на участке весной запланировали пешеходный переход. Тогда о рисунке еще и речи не было.

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Против работы Лампаса выступила основатель музея православной культуры Оксана Иванова. На странице в Facebook она написала, что «попирать ногами крест, хоть и в виде граффити, верующим очень смутительно». Наверняка это и стало поводом для обсуждения «Стенограффии» с представителями епархии.

Ранее похожую идею реализовали в Театре оперы и балета. Для работы над постановкой оперы «Греческие пассионы» в качестве консультанта пригласили игумена Вениамина (Райникова), секретаря Епархиального совета. Это сделали ради того, чтобы не повторилась новосибирская история (опера «Тангейзер» была раскритикована РПЦ и исчезла из репертуара).

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Закрас Лампаса
Коммунальщики зачем-то решили закатать в гудрон работу Покраса Лампаса на Уралмаше. Самый яркие проект фестиваля «Стенограффия» оказался испорчен. Надеемся, что не окончательно.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Закрас Лампаса, граффити, покрас, Стенограффия, Свердловская область , Епархия, Екатеринбург, Евгений Фатеев
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