«Стенограффия» предложила церкви объединиться после истории с Лампасом

Протоиерей Максим Меняйло ответил, что церковь с пониманием отнеслась к работе на площади Первой пятилетки на Уралмаше, сообщили ЕТВ в пресс-службе Екатеринбургской епархии. Он отметил, что в епархии знали о добрых намерениях художника и организаторов «Стенограффии», но лучше, если бы новые рисунки обсуждали заранее.

Напомним, работу каллиграфиста из Санкт-Петербурга начали закатывать в асфальт утром в пятницу, 19 июля. Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко оправдал себя за кусок асфальта на граффити. Он назвал это случайностью и объяснил, что на участке весной запланировали пешеходный переход. Тогда о рисунке еще и речи не было.