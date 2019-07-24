«Стенограффия» предложила церкви объединиться после истории с Лампасом
Для нас важно мнение церкви. Мы предлагаем войти представителю епархии в комиссию по согласованию фестиваля «Стенограффия». Наш фестиваль движется дорогой добра. Для нас важны истинные ценности.
Протоиерей Максим Меняйло ответил, что церковь с пониманием отнеслась к работе на площади Первой пятилетки на Уралмаше, сообщили ЕТВ в пресс-службе Екатеринбургской епархии. Он отметил, что в епархии знали о добрых намерениях художника и организаторов «Стенограффии», но лучше, если бы новые рисунки обсуждали заранее.
Напомним, работу каллиграфиста из Санкт-Петербурга начали закатывать в асфальт утром в пятницу, 19 июля. Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко оправдал себя за кусок асфальта на граффити. Он назвал это случайностью и объяснил, что на участке весной запланировали пешеходный переход. Тогда о рисунке еще и речи не было.
Против работы Лампаса выступила основатель музея православной культуры Оксана Иванова. На странице в Facebook она написала, что «попирать ногами крест, хоть и в виде граффити, верующим очень смутительно». Наверняка это и стало поводом для обсуждения «Стенограффии» с представителями епархии.
Ранее похожую идею реализовали в Театре оперы и балета. Для работы над постановкой оперы «Греческие пассионы» в качестве консультанта пригласили игумена Вениамина (Райникова), секретаря Епархиального совета. Это сделали ради того, чтобы не повторилась новосибирская история (опера «Тангейзер» была раскритикована РПЦ и исчезла из репертуара).