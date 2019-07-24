Сотрудница екатеринбургской «Почты России» сядет за лотерейные билеты

Кировский суд вынес приговор экс-руководителю отдела продаж « Почты России» В Екатеринбурге. Женщина торговала лотерейными билетами с закрытым тиражом , которые поступали в отделение для утилизации. За год она продала 21,3 тысячи билетов по сто рублей каждый , сообщили в пресс-службы областной прокуратуры. Этим она нанесла « Почте России» ущерб в 2,1 миллиона рублей , так как все незакрытые билеты признавали недостачей и возмещали их стоимость.





Женщину обвинили в присвоении имущества с использованием служебного положения. Она свою вину признала. Кировский суд отправил ее в колонию общего режима на полтора года.