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Сотрудница екатеринбургской «Почты России» сядет за лотерейные билеты

18:27, 24 Июль 2019
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Фото: pixabay
Женщина продавала закрытые тиражи и заработала два миллиона за год.
Кировский суд вынес приговор экс-руководителю отдела продаж «Почты России» В Екатеринбурге. Женщина торговала лотерейными билетами с закрытым тиражом, которые поступали в отделение для утилизации. За год она продала 21,3 тысячи билетов по сто рублей каждый, сообщили в пресс-службы областной прокуратуры. Этим она нанесла «Почте России» ущерб в 2,1 миллиона рублей, так как все незакрытые билеты признавали недостачей и возмещали их стоимость.

Женщину обвинили в присвоении имущества с использованием служебного положения. Она свою вину признала. Кировский суд отправил ее в колонию общего режима на полтора года.
Искусство под подошвой
Как будет выглядеть Екатеринбург, если отдать площади города под стрит-арт?
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, прокуратура, лотерея, Свердловская область , Екатеринбург
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