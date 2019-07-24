Сотрудница екатеринбургской «Почты России» сядет за лотерейные билеты
18:27, 24 Июль 2019
Женщина продавала закрытые тиражи и заработала два миллиона за год.
Кировский суд вынес приговор экс-руководителю отдела продаж «Почты России» В Екатеринбурге. Женщина торговала лотерейными билетами с закрытым тиражом, которые поступали в отделение для утилизации. За год она продала 21,3 тысячи билетов по сто рублей каждый, сообщили в пресс-службы областной прокуратуры. Этим она нанесла «Почте России» ущерб в 2,1 миллиона рублей, так как все незакрытые билеты признавали недостачей и возмещали их стоимость.
Женщину обвинили в присвоении имущества с использованием служебного положения. Она свою вину признала. Кировский суд отправил ее в колонию общего режима на полтора года.
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