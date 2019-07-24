Ресурсному центру для ЛГБТ в Екатеринбурге начала угрожать «Пила»

Ресурсный центр для ЛГБТ в Екатеринбурге получил письмо с угрозами от неизвестной организации (или человека) «Пила». Обращение пришло на почтовый ящик. В нем «Пила» потребовала закрыть Ресурсный центр до 1 августа, а все собранные на работу организации деньги перевести фонду «Подари жизнь».

Как рассказал ЕТВ правозащитник Никита Томилов, неизвестные составили список ЛГБТ-активистов со всей России, которым пообещали «очень опасные и жестокие подарочки». Екатеринбургский центр тоже попал туда. PR-менеджерка РЦ Алла Чикинда прокомментировала сложившуюся ситуацию: