Ресурсному центру для ЛГБТ в Екатеринбурге начала угрожать «Пила»
Ресурсный центр для ЛГБТ в Екатеринбурге получил письмо с угрозами от неизвестной организации (или человека) «Пила». Обращение пришло на почтовый ящик. В нем «Пила» потребовала закрыть Ресурсный центр до 1 августа, а все собранные на работу организации деньги перевести фонду «Подари жизнь».
Как рассказал ЕТВ правозащитник Никита Томилов, неизвестные составили список ЛГБТ-активистов со всей России, которым пообещали «очень опасные и жестокие подарочки». Екатеринбургский центр тоже попал туда. PR-менеджерка РЦ Алла Чикинда прокомментировала сложившуюся ситуацию:
Мы обратились в Центр «Э» [главное управление по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации — прим. ЕТВ], они приняли наше заявление и проводят проверку. Также наша волонтерка проверила сайт «Пилы» и обнаружила, что их домен зарегистрирован в Нидерландах. Она пожаловалась провайдеру, и сайт заблокировали на следующий день после того, как нам пришло письмо.
Мы отправили письмо из почтового ящика на проверку в правоохранительные органы, и они сказали, что айпишник зарегистрирован в Великобритании. Пока полиция будет продолжать работать и пытаться их найти, но тот факт, что айпишник зарубежный усложняет работу.
Никита Томилов уточнил, что «Пила» пока не присылала ему угрозы, зато сегодня утром он получил сообщение от борца с ЛГБТ из Санкт-Петербурга Тимура Булатова. Он давно угрожает и волонтерам Ресурсного центра. «Позавчера возле моего дома шесть часов стояли люди в масках с битами. А сегодня утром я получил сообщение от Булатова, что если бы Елену Григорьеву не убили бы раньше, он бы сделал это сам», — объяснил Никита. Правозащитник добавляет, что представители ЛГБТ теперь сильно напуганы и боятся выходить из дома.
Напомним, гражданскую активистку Елену Григорьеву убили в Санкт-Петербурге в воскресенье, 21 июля. Она защищала интересы ЛГБТ-сообщества. Девушку нашли возле ее дома с множественными ранениями и следами удушения. Следственный комитет возбудил уголовное дело.