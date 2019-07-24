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Ресурсному центру для ЛГБТ в Екатеринбурге начала угрожать «Пила»

17:25, 24 Июль 2019
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Фото: flickr
Неизвестные прислали письмо с угрозами, требуя, чтобы организация закрылась до 1 августа и отдала собранные деньги фонду «Подари жизнь».

Ресурсный центр для ЛГБТ в Екатеринбурге получил письмо с угрозами от неизвестной организации (или человека) «Пила». Обращение пришло на почтовый ящик. В нем «Пила» потребовала закрыть Ресурсный центр до 1 августа, а все собранные на работу организации деньги перевести фонду «Подари жизнь».

Как рассказал ЕТВ правозащитник Никита Томилов, неизвестные составили список ЛГБТ-активистов со всей России, которым пообещали «очень опасные и жестокие подарочки». Екатеринбургский центр тоже попал туда. PR-менеджерка РЦ Алла Чикинда прокомментировала сложившуюся ситуацию:

Искусство под подошвой
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Алла Чикинда
представитель Ресурсного центра для ЛГБТ

Мы обратились в Центр «Э» [главное управление по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации — прим. ЕТВ], они приняли наше заявление и проводят проверку. Также наша волонтерка проверила сайт «Пилы» и обнаружила, что их домен зарегистрирован в Нидерландах. Она пожаловалась провайдеру, и сайт заблокировали на следующий день после того, как нам пришло письмо.

Мы отправили письмо из почтового ящика на проверку в правоохранительные органы, и они сказали, что айпишник зарегистрирован в Великобритании. Пока полиция будет продолжать работать и пытаться их найти, но тот факт, что айпишник зарубежный усложняет работу.

Алла Чикинда

Никита Томилов уточнил, что «Пила» пока не присылала ему угрозы, зато сегодня утром он получил сообщение от борца с ЛГБТ из Санкт-Петербурга Тимура Булатова. Он давно угрожает и волонтерам Ресурсного центра. «Позавчера возле моего дома шесть часов стояли люди в масках с битами. А сегодня утром я получил сообщение от Булатова, что если бы Елену Григорьеву не убили бы раньше, он бы сделал это сам», — объяснил Никита. Правозащитник добавляет, что представители ЛГБТ теперь сильно напуганы и боятся выходить из дома.

Напомним, гражданскую активистку Елену Григорьеву убили в Санкт-Петербурге в воскресенье, 21 июля. Она защищала интересы ЛГБТ-сообщества. Девушку нашли возле ее дома с множественными ранениями и следами удушения. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, трансгендеры, лесбиянки, геи, Пила, угроза, ЛГБТ, Свердловская область , Екатеринбург, Алла Чикинда
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