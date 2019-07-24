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Полиция задержала екатеринбуржцев, «заминировавших» дорогу для Путина

08:37, 24 Июль 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Мужчины положили муляж взрывчатки на пути, по которому следовал президент, когда приезжал на саммит GMIS.

Полиция Екатеринбурга поймала двух лжеминеров, которые положили два муляжа бомб на улице Машинной 9 июля во время визита президента Владимира Путина. Подозрительная коробка оказалась на дороге за 15 минут до того, как там должен был проехать кортеж президента. Информацию о задержании подтвердил пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых. Задержанными оказались двое ранее судимых мужчин. Их нашли по камерам наружного наблюдения.

Выяснилось, что лжеминеры выпивали, а потом решили проверить, что будет, если сделать поддельную бомбу и выставить на дорогу. Они взяли коробку, похожую на обувную, снарядили бутылками, проволоками и прочим мусором, чтобы это было похоже на самодельное взрывное устройство, перевязали бантиком и поставили на дорогу.

Сейчас ведется проверка. После нее правоохранители примут решение.

Напомним, президент Владимир Путин приезжал в Екатеринбург 9 июля. В рамках визита глава России встретился со студентами и аспирантами УрФУ, посетил «Иннопром» и саммит GMIS.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, МВД, полиция, президент РФ, лжеминирование, Свердловская область , Екатеринбург, Валерий Горелых
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