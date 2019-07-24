Полиция задержала екатеринбуржцев, «заминировавших» дорогу для Путина

Полиция Екатеринбурга поймала двух лжеминеров, которые положили два муляжа бомб на улице Машинной 9 июля во время визита президента Владимира Путина. Подозрительная коробка оказалась на дороге за 15 минут до того, как там должен был проехать кортеж президента. Информацию о задержании подтвердил пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых. Задержанными оказались двое ранее судимых мужчин. Их нашли по камерам наружного наблюдения.

Выяснилось, что лжеминеры выпивали, а потом решили проверить, что будет, если сделать поддельную бомбу и выставить на дорогу. Они взяли коробку, похожую на обувную, снарядили бутылками, проволоками и прочим мусором, чтобы это было похоже на самодельное взрывное устройство, перевязали бантиком и поставили на дорогу.

Сейчас ведется проверка. После нее правоохранители примут решение.

Напомним, президент Владимир Путин приезжал в Екатеринбург 9 июля. В рамках визита глава России встретился со студентами и аспирантами УрФУ, посетил «Иннопром» и саммит GMIS.