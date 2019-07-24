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Осталось два дня: сайт ЕРЦ в Екатеринбурге рухнул в конце месяца

11:01, 24 Июль 2019
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Фото: pixabay
ЕТВ рассказывает, куда можно сдать показания счетчиков.

Сайт Единого расчетного центра в Екатеринбурге сломался за день до финального дня, когда можно сдать показания счетчиков. Информационная служба сервиса также недоступна. В группе ЕРЦ во «Вконтакте» сообщают, что сейчас в проблеме разбираются технические специалисты. Скорее всего, это был сбой в работе провайдера. Пока что жителям Екатеринбурга предлагают сдать показания через приложение «Фрисби 24» или в его кассах, передать их по номеру 8 967 639-30-44 или с городского на (343) 346-30-44, также функция передачи показаний доступна при оплате через некоторые приложения банков.

В ЕРЦ напоминают, что важно правильно указывать номер лицевого счета. Он есть в квитанции, но может измениться при переходе в другую управляющую компанию. Показания счетчика электроэнергии вносят только целыми числами до запятой, показания воды — с точностью до десятых, то есть все цифры после запятой.

Искусство под подошвой
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, коммунальные услуги, коммунальщики, счетчики, Екатеринбург
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