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На чемпионат мира по боксу в Екатеринбурге заявились 500 спортсменов

15:44, 24 Июль 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Поединки пройдут в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в сентябре.

Инспекционная комиссии AIBA проверила готовность Екатеринбурга чемпионату мира по боксу. Они побывали в отелях, в которых будут жить спортсмены, обсудили меню, судейство и жеребьевку. На соревнования уже заявились 486 спортсменов из 92 стран, сообщили в департаменте информполитики региона. «Екатеринбург готов к проведению столь масштабного спортивного форума. Многие работы сегодня уже на финишной прямой», — сообщил исполнительный директор Международной ассоциации бокса (AIBA) Том Виргетс.

Чемпионат мира по боксу пройдет в Екатеринбурге с 8 по 21 сентября. Поединки состоятся в МВЦ «Екатеринбург- Экспо». Церемонию открытия проведут в новом конгресс-холле. В июне в Екатеринбурге провели боксерский форум, в котором участвовали промоутерские компании и представители мировых организаций. На открытии выступил Рой Джонс младший. Подробности смотрите здесь.

Искусство под подошвой
Как будет выглядеть Екатеринбург, если отдать площади города под стрит-арт?
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , боксерский форум, бокс, Леонид Рапопорт
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