На чемпионат мира по боксу в Екатеринбурге заявились 500 спортсменов

Инспекционная комиссии AIBA проверила готовность Екатеринбурга чемпионату мира по боксу. Они побывали в отелях, в которых будут жить спортсмены, обсудили меню, судейство и жеребьевку. На соревнования уже заявились 486 спортсменов из 92 стран, сообщили в департаменте информполитики региона. «Екатеринбург готов к проведению столь масштабного спортивного форума. Многие работы сегодня уже на финишной прямой», — сообщил исполнительный директор Международной ассоциации бокса (AIBA) Том Виргетс.

Чемпионат мира по боксу пройдет в Екатеринбурге с 8 по 21 сентября. Поединки состоятся в МВЦ «Екатеринбург- Экспо». Церемонию открытия проведут в новом конгресс-холле. В июне в Екатеринбурге провели боксерский форум, в котором участвовали промоутерские компании и представители мировых организаций. На открытии выступил Рой Джонс младший. Подробности смотрите здесь.