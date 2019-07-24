Мусульманам предложили построить мечеть на Серовском тракте

Зампредседателя «Уральского мухтасибата» Наиль Шаймарданов рассказал ЕТВ, что в качестве районной мечети этот вариант устраивает верующих, но если речь идет о соборной, то нет. Соборную мечеть просят построить в центре Екатеринбурга:

«Уральский мухтасибат» готовит заявление по соборной мечети. Мы надеемся, что наше обращение поставит точку в отношении той информации, которую транслируют. Почему-то все думают, что мечеть на Сортировке и есть соборная, но это не так. Мы общались и с правительством региона, и с администрацией Екатеринбурга, но не нашли понимания».

Напомним, в мае уральские мусульмане обращались к мэру Екатеринбурга и губернатору Свердловской области. Верующие напомнили им о том, что соборную мечеть за цирком так и не построили, несмотря на то, что экс-глава региона Эдуард Россель заложил первый камень религиозного сооружения еще в 2007 году. Но Куйвашев и Высокинский промолчали, поэтому мусульмане написали президенту Татарстана. А еще позднее они сделали видеообращение Путину.