Мусульманам предложили построить мечеть на Серовском тракте
Мусульманам Екатеринбурга предложили еще одно место для мечети. Ранее правительство Свердловской области одобрило религиозное сооружение для верующих на Сортировке, но мэрия предложила еще один вариант — разместить мечеть в районе Серовского тракта и улицы Павловской.
«Местоположение, площадь и транспортная доступность предлагаемого земельного участка позволят создать архитектурно значимый объект (религиозный комплекс), способный разместить всех верующих с учетом максимальной востребованности в дни религиозных праздников», — цитирует в Facebook депутат Госдумы Андрей Альшевских заместителя главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Андрея Бирюлина.
Зампредседателя «Уральского мухтасибата» Наиль Шаймарданов рассказал ЕТВ, что в качестве районной мечети этот вариант устраивает верующих, но если речь идет о соборной, то нет. Соборную мечеть просят построить в центре Екатеринбурга:
«Уральский мухтасибат» готовит заявление по соборной мечети. Мы надеемся, что наше обращение поставит точку в отношении той информации, которую транслируют. Почему-то все думают, что мечеть на Сортировке и есть соборная, но это не так. Мы общались и с правительством региона, и с администрацией Екатеринбурга, но не нашли понимания».
Напомним, в мае уральские мусульмане обращались к мэру Екатеринбурга и губернатору Свердловской области. Верующие напомнили им о том, что соборную мечеть за цирком так и не построили, несмотря на то, что экс-глава региона Эдуард Россель заложил первый камень религиозного сооружения еще в 2007 году. Но Куйвашев и Высокинский промолчали, поэтому мусульмане написали президенту Татарстана. А еще позднее они сделали видеообращение Путину.