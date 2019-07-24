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Изменения в проекте Зеленой рощи попросили донести до мэрии

08:18, 24 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Урбанист Владимир Злоказов предложил екатеринбуржцам показать администрации его альбом с доработками по реконструкции парка.

Архитектор Владимир Злоказов закончил предложения по изменению проекта реконструкции Зеленой рощи. Об этом он написал в Facebook. Урбанист призвал екатеринбуржцев посмотреть презентацию с правками и написать электронное обращение в администрацию с текстом: «Прошу внести изменения в проект благоустройства парка Зеленая Роща, изложенные в документе по ссылке…». Измененную концепцию смотрите здесь. Электронная приемная на сайте мэрии по ссылке.

Ранее Злоказов кратко говорил, что ему не нравится в проекте благоустройства Зеленой рощи. В частности, урбаниста не устроили вырубка деревьев, площадки, идеально прямые дорожки и отсутствие системы водоотведения.

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Сейчас он подробно расписал, что нужно и не нужно делать в парке. Владимир Злоказов предложил отказаться от круглых площадок и светящихся стелл, некоторых старых и новых дорожек, выделенных выездов со стороны Хохрякова, распределить скамейки равномерно, сделать защиту от шума ЖК «Антарес», расширить существующую детскую площадку, сохранить теннисный корт, закрепить беговую (лыжную тропу), закруглить границы дорожек на пересечениях и поворотах, ограничить использование бордюрного камня и расположить фланцевые соединения фонарей ниже уровня земли.

Неделю назад южную часть Зеленой рощи закрыли на реконструкцию. Забор перекрыл пешеходный маршрут между Хохрякова и аллеей Дворца спорта. ЕТВ также делал материал про благоустройство Зеленой рощи и отвечал на вопрос, почему новая концепция может ее убить. Смотрите текст здесь.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, урбанист, Администрация Екатеринбурга, благоустройство, проекты, Зеленая Роща, Свердловская область , Екатеринбург, Владимир Злоказов
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