Изменения в проекте Зеленой рощи попросили донести до мэрии

Архитектор Владимир Злоказов закончил предложения по изменению проекта реконструкции Зеленой рощи. Об этом он написал в Facebook. Урбанист призвал екатеринбуржцев посмотреть презентацию с правками и написать электронное обращение в администрацию с текстом: «Прошу внести изменения в проект благоустройства парка Зеленая Роща, изложенные в документе по ссылке…». Измененную концепцию смотрите здесь. Электронная приемная на сайте мэрии по ссылке.

Ранее Злоказов кратко говорил, что ему не нравится в проекте благоустройства Зеленой рощи. В частности, урбаниста не устроили вырубка деревьев, площадки, идеально прямые дорожки и отсутствие системы водоотведения.