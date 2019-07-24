Екатеринбуржцам помогли выбрать между пожизненной ипотекой и арендой
14:08, 24 Июль 2019
Аналитики выяснили, что в обоих случаях придется платить десять миллионов рублей.
Аналитики N1.RU посчитали, что выгоднее: пожизненная аренда квартиры или ипотека. Средняя продолжительность жизни в Свердловской области составляет 71 год, а арендовать жилье самостоятельно человек начинает примерно с 22 лет — после окончания ВУЗа. То есть ему придется решать квартирный вопрос в течение 50 лет. За такой срок на аренду уйдет почти 10,7 миллиона рублей — по 17,8 тысячи в месяц (средний ценник за хорошую однушку в спальном районе). Это без учета инфляции.
Согласно подсчетам аналитиков, стоимость однушки в Екатеринбурге составляет 2,8 миллиона рублей. То есть ипотека получается заметно выгоднее, особенно если есть сумма на первоначальный взнос. Если платить по 21,6 тысячи рублей ежемесячно, то при нынешней ставке Сбербанка в 10,3%, удастся стать обладателем квартиры через 30 лет. Переплата банку составит 5,4 миллиона рублей. Однако если выплачивать ипотеку 50 лет по 20,7 тысячи рублей, то переплата составит уже 10 миллионов рублей.
По данным аналитического центра НАФИ, сейчас жилье арендуют 101 тысяча екатеринбуржцев и тратят на это 1,8 миллиарда рублей в месяц. ЕТВ тоже проводил свое исследование и выяснил, какое из двух зол стоит выбрать. Читайте здесь.
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