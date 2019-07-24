Екатеринбуржцам помогли выбрать между пожизненной ипотекой и арендой

Аналитики N1.RU посчитали , что выгоднее: пожизненная аренда квартиры или ипотека. Средняя продолжительность жизни в Свердловской области составляет 71 год , а арендовать жилье самостоятельно человек начинает примерно с 22 лет — после окончания ВУЗа. То есть ему придется решать квартирный вопрос в течение 50 лет. За такой срок на аренду уйдет почти 10,7 миллиона рублей — по 17,8 тысячи в месяц ( средний ценник за хорошую однушку в спальном районе). Это без учета инфляции.





Согласно подсчетам аналитиков , стоимость однушки в Екатеринбурге составляет 2,8 миллиона рублей. То есть ипотека получается заметно выгоднее , особенно если есть сумма на первоначальный взнос. Если платить по 21,6 тысячи рублей ежемесячно , то при нынешней ставке Сбербанка в 10,3%, удастся стать обладателем квартиры через 30 лет. Переплата банку составит 5,4 миллиона рублей. Однако если выплачивать ипотеку 50 лет по 20,7 тысячи рублей , то переплата составит уже 10 миллионов рублей.



