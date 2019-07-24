Эпидемия смога: к чему готовиться Екатеринбургу?

Смог окутал не только Екатеринбург, но и далекие от него города России. Несколько недель продолжаются пожары в Красноярском крае и Иркутской области. Утром в среду, 24 июля, площадь лесных пожаров в Красноярском крае достигла 846 тысяч гектаров, но угрозы населенным пунктам нет, сообщил региональный лесопожарный центр.

Местные жители, которые задыхаются в дыму, опубликовали петицию на сайте Change.org. Они потребовали ввести режим чрезвычайной ситуации в Сибири. «Дымкой закрыто солнце даже за 700 километров от Красноярского края, в Томской области, Хакассии, Кемерово, Новосибирске», — написано в петиции. Обращение поддержали уже больше 51,3 тысячи человек. Кстати, тушить пожары в Красноярском крае отказались в целях экономии средств.