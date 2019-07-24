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Эпидемия смога: к чему готовиться Екатеринбургу?

13:04, 24 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
ЕТВ собрал информацию из регионов, жители которых страдают от удушливого дыма и пишут петиции.

Смог окутал не только Екатеринбург, но и далекие от него города России. Несколько недель продолжаются пожары в Красноярском крае и Иркутской области. Утром в среду, 24 июля, площадь лесных пожаров в Красноярском крае достигла 846 тысяч гектаров, но угрозы населенным пунктам нет, сообщил региональный лесопожарный центр.

Местные жители, которые задыхаются в дыму, опубликовали петицию на сайте Change.org. Они потребовали ввести режим чрезвычайной ситуации в Сибири. «Дымкой закрыто солнце даже за 700 километров от Красноярского края, в Томской области, Хакассии, Кемерово, Новосибирске», — написано в петиции. Обращение поддержали уже больше 51,3 тысячи человек. Кстати, тушить пожары в Красноярском крае отказались в целях экономии средств.

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В пресс-службе мэрии Новосибирска рассказали коллегам из Ngs.ru, что угрозы для жизни и здоровья нет. «Наблюдается небольшая дымка с запахом гари», — ответили в администрации и посоветовали горожанам плотно закрыть окна, надеть защитную маску, пить больше воды, чаще принимать душ и не заниматься спортом какое-то время. А если это не поможет, и новосибирцам станет хуже, чиновники предложили обратиться в больницу.

Два дня назад «Московский комсомолец» писал, что в Томске небо затянуло сплошной серой пеленой, а солнце приобрело кроваво-красный оттенок. Сильное задымление зафиксировали на севере региона: Колпашево, Асино, Стрежевом, Кедровом. «Многим людям уже тяжело дышать, от постоянного запаха гари першит в горле и болит голова», — сообщал «МК». К тушению пожаров в Восточной Сибири привлекли тысячи сотрудников МЧС со всей России.

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Но тем не менее, мэрия Томска заявляла, что области действует низкий класс пожароопасности (2,1 балла из пяти), а местный гидрометцентр говорил, что превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не зафиксировали. Сотрудник МЧС Евгений Пинчуков комментировал ситуацию ТВ2 и объяснял, что «в Томской области действующих лесных пожаров нет», а смог пришел из Красноярского края.

От удушливого запаха задыхаются и жители Омска. Издание «СуперОмск» написало, что смог в воздухе жители заметили еще утром в понедельник, 22 июля. «Город заволокло дымкой, уменьшающей видимость и имеющей четкий запах продуктов горения», — уточнили журналисты.

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Сегодня утром, 23 июля, из-за смога в Барнауле не смог сесть самолет S7. Лайнер отправили на запасной аэродром в Толмачево, рассказали «Вести Алтай». В Бийске и Барнауле ввели режим «черного неба». Алтайский гидрометцентр объявил режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности.

Екатеринбург встретил утро 24 июля в затянутом удушливой пеленой городе. Одни ощутили запах дыма, другие — привкус химии на языке. Ни мэрия, ни спасатели, ни гидрометцентр не вносят ясность в ситуацию. ЕТВ обратился к главному синоптику Свердловской области Галине Шепоренко, но она ответила, что в уральской столице просто образовался туман. В гильдии экологов нам разъяснили, что отличить туман от смога визуально практически невозможно.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , смог, туман, дымка
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