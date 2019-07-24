Двое свердловчан могут сесть на 20 лет за магазин с наркотиками
10:35, 24 Июль 2019
При себе у тагильчан нашли 90 грамм «синтетики».
Двум жителям Нижнего Тагила утвердили обвинение в сбыте наркотиков. По версии следствия, в 2018 году они начали готовить мефедрон. Мужчины закупали концентрированные вещества, синтезировали их и фасовали в пакеты. Покупателей находили в специально созданном интернет-магазине и делали закладки, чтобы избежать личного контакта, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Деньги просили переводить банковский счет. Во время задержания у свердловчан нашли 90 грамм синтетики. Уголовное дело направили в суд, мужчинам грозит от десяти до 20 лет лишения свободы.
За полгода уральские таможенники завели 17 уголовных дел о контрабанде наркотиков. В 87% случаев запрещенные вещества пытались доставить в регион по почте. Отправители были в Китае, Таиланде, Германии, Нидерландах и Великобритании. За два года в таких посылках нашли 16 килограммов «синтетики» и семь килограммов марихуаны.
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