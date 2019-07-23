Зарплату в сто тысяч предложили свердловским строителям и IT-шникам

В Свердловской области появилось около тысячи вакансий с зарплатой больше ста тысяч рублей. Такие суммы в регионе готовы платить специалистам в сфере строительства , продаж и IT. Конечный размер оклада , как правило неограничен и зависит только от личного показателя работника. В июле самой заманчивой стала вакансия менеджера отдела продаж , где обещают доход до одного миллиона рублей ( если накапают такие проценты с продаж), выяснили аналитики HeadHunter. От соискателей требовали высшее техническое образование , знание номенклатуры металлопроката и умение читать чертежи.





Хорошие деньги в регионе готовы платить и директору по развитию экспедиционно-курьерского бизнеса. Работодатель ищет человека , который знает как организовать доставку , обеспечить места для хранения и комплектации посылок. Если все пройдет успешно , готовы платить 300 тысяч в месяц. Тройку замыкает вакансия директора филиала крупной торговой сети. Ему готовы платить 200-400 тысчч рублей за опыт в продуктовом ритейле и умение вести переговоры.



