Зарплату в сто тысяч предложили свердловским строителям и IT-шникам
14:32, 23 Июль 2019
Работодатели ищут опытных людей, которые умеют вести переговоры.
В Свердловской области появилось около тысячи вакансий с зарплатой больше ста тысяч рублей. Такие суммы в регионе готовы платить специалистам в сфере строительства, продаж и IT. Конечный размер оклада, как правило неограничен и зависит только от личного показателя работника. В июле самой заманчивой стала вакансия менеджера отдела продаж, где обещают доход до одного миллиона рублей (если накапают такие проценты с продаж), выяснили аналитики HeadHunter. От соискателей требовали высшее техническое образование, знание номенклатуры металлопроката и умение читать чертежи.
Хорошие деньги в регионе готовы платить и директору по развитию экспедиционно-курьерского бизнеса. Работодатель ищет человека, который знает как организовать доставку, обеспечить места для хранения и комплектации посылок. Если все пройдет успешно, готовы платить 300 тысяч в месяц. Тройку замыкает вакансия директора филиала крупной торговой сети. Ему готовы платить 200-400 тысчч рублей за опыт в продуктовом ритейле и умение вести переговоры.
Средняя зарплата по Екатеринбургу за первое полугодие 2019 года составила 40 тысяч рублей, а по области — 36 тысяч. Самые низкие зарплаты в Екатеринбурге оказались у работников гостиничного бизнеса и сфере искусства. Они вряд ли получают больше 30 тысяч рублей. В регионе не удастся разбогатеть работникам сельского хозяйства и СМИ. Здесь средняя зарплата составляет 25 тысяч рублей.
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