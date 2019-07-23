Загородный центр «Таватуй» перенял опыт ялтинского «Артека»

Загородный центр «Таватуй» показал, как и чем питаются свердловские дети в лагерях. В 2016 году директор центра Александр Слизько съездил в «Артек», у которого позаимствовал опыт в организации завтраков, обедов, полдников и ужинов. В частности, детям постарше теперь предоставляют блюда на выбор. Младшим ребятам (до 10 лет) сотрудники пищевого блока накрывают сами, чтобы дети не разлили суп или напиток, пока будут нести его до стола. Кормит детей здесь «Кейтеринбург», который уже забрал несколько школ у скандальной столовой «Золушка».

«Когда я приехал в „Артек“, то увидел, что там три меню на выбор. Во время обеда или ужина ребята сами выбирали гарнир и мясо или рыбу. Мы постарались дать детям возможность выбора, хоть и не вышли на три меню. У нас они могут решать между двумя вариантами. Сейчас воспитанники могут решить только между одной мясной котлетой и другой мясной котлетой, но мы хотим внедрить сюда блюда из разных категорий. Чтобы одновременно были и мясо, и курица, и рыба. В „Артеке“ делают так», — комментирует новшества директор загородного центра. В планах у «Таватуя» повесить на раздаче световые таблички с меню, как в Macdonald's. Но на самом деле здесь и без этого хорошо.