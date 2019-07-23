Загородный центр «Таватуй» перенял опыт ялтинского «Артека»
Загородный центр «Таватуй» показал, как и чем питаются свердловские дети в лагерях. В 2016 году директор центра Александр Слизько съездил в «Артек», у которого позаимствовал опыт в организации завтраков, обедов, полдников и ужинов. В частности, детям постарше теперь предоставляют блюда на выбор. Младшим ребятам (до 10 лет) сотрудники пищевого блока накрывают сами, чтобы дети не разлили суп или напиток, пока будут нести его до стола. Кормит детей здесь «Кейтеринбург», который уже забрал несколько школ у скандальной столовой «Золушка».
«Когда я приехал в „Артек“, то увидел, что там три меню на выбор. Во время обеда или ужина ребята сами выбирали гарнир и мясо или рыбу. Мы постарались дать детям возможность выбора, хоть и не вышли на три меню. У нас они могут решать между двумя вариантами. Сейчас воспитанники могут решить только между одной мясной котлетой и другой мясной котлетой, но мы хотим внедрить сюда блюда из разных категорий. Чтобы одновременно были и мясо, и курица, и рыба. В „Артеке“ делают так», — комментирует новшества директор загородного центра. В планах у «Таватуя» повесить на раздаче световые таблички с меню, как в Macdonald's. Но на самом деле здесь и без этого хорошо.
В лагере отдыхающих кормят так, что голодным здесь остаться трудно. У ребят всегда есть завтрак, перекус (сок), обед, полдник и два ужина. Все по нормам СанПин. Меню разрабатывают на две категории ребят: 7-10 лет и 11 лет и старше. Во втором случае граммовка блюд будет больше. Также для ребят со справками об аллергии, сахарном диабете и других заболеваниях организуют отдельное питание. Ниже вы можете посмотреть меню, которое предлагали детям сегодня:
Завтрак в 9:00:
каша «Дружба», йогурт, чай с молоком, масло сливочное, батон «Подмосковный».
Обед с 13:00 до 14:00: первый вариант для младших — салат из помидоров и огурцов с маслом растительным, рассольник «Ленинградский», кнели куриные, капуста тушеная и напиток; второй вариант — то же самое, но есть возможность взять картофельное пюре и другую котлету.
Полдник в 16:00: напиток из шиповника и банан.
Ужин в 19:00: первый вариант — салат из редиса с огурцом и яйцом, мясо тушеное в соусе, каша гречневая рассыпчатая, чай с сахаром, вафли; второй вариант — то же самое, но на гарнир рис и тефтели мясные.
Ужин (перед сном) в 20:30: слойка с творогом и напиток «Снежок».
Когда дети только приезжают в загородный центр, они неохотно ковыряются в еде, но спустя пару дней это проходит. «Сначала ребятам кажется, что это невкусно. Но потом они вливаются в режим. Просто они привыкли есть чипсы и сухарики дома, а здесь этого нет», — объясняет директор Новоуральского филиала «Кейтеринбург» Лариса Кошелева. Специалист говорит, что с едой в «Таватуе» все строго. Родителям не разрешают заходить в столовую и на пищеблок. А чтобы привезти ребенку вкусности, придется пройти досмотр. Чипсы? Газировка? Ягоды? На выброс!
Но к моему удивлению претензий от родителей нет. Бывают только пожелания. Лариса Кошелева замечает, что с мамами и папами стараются выйти на диалог: «Мы разговариваем с родителями, вкладываем в них понимание того, что лагерь у нас оздоровительный. Здоровое питание имеет свой эффект. Например, нам недавно пришла информация с коррекционных школ, что дети стали чувствовать себя лучше».
Фото: Дмитрий Шевалдин
Дети на еду не жалуются. Три подружки, которые сидят у столовой, в голос отвечают нам, что кормят в лагере вкусно. Девочкам на вид лет 13, и они уже могут выбирать еду сами, чему безмерно рады. На вопрос, что вкуснее всего, две подружки начинают спорить:
— Пюре с котлеткой!
— Нет, рыба!
— Я говорю, пюре с котлеткой!
Александр Слизько сообщает, что его целью было сделать лагерь не хуже других. «Многие дети ездят за границу и в далекие учреждения России. Они видят другой опыт, — рассказывает Александр. — Мы желаем, чтобы дети хотели не в „Орленок“, например, а к нам, поэтому стараемся быть лучше».
Сейчас в «Таватуе» идет третья летняя смена (кстати, есть и осенние, и зимние, и весенние смены). Останется еще одна, которая продлится до 29 августа. И если вы только собираетесь отдать ребенка на время в чужие руки, хорошо подумайте, в какой лагерь стоит отправлять его. Как сделать так, чтобы не прогадать с хорошим лагерем и не волноваться за ваше чадо, советует директор загородного центра «Таватуй» Александр Слизько:
1)
Посмотрите, кто
кормит ваших детей. На аукционах часто побеждают фирмы, которые сильно снижают
цены. Это сказывается на качестве питания. «Таватуй» разработал техническое
задание, под которое подходят только добросовестные компании. Именно с этим
заданием загородный центр вышел на госзакупки в 2016 году и попал в руки «Кейтеринбурга».
Посмотреть, кто кормит ваших детей, можно прямо на сайте любого лагеря. Эту информацию
обязаны размещать.
2) Второй момент — благоустройство территории и ее охрана. До начала летней оздоровительной компании у родителей должна быть возможность приехать в лагерь и посмотреть, как он устроен.
3) Стоимость услуг. По словам Александра Николаевича, невозможно за 10-15 тысяч рублей организовать адекватное питание и активности для детей. В хорошем лагере должны быть линейки, зарницы, конкурсы, образовательные программы, бассейн и многое другое, чтобы ваш ребенок не заскучал.
И если учреждение вас устроит, можете смело отправлять ребенка в лагерь, не переживая за его желудок и здоровье в целом. А подробнее о питании детей и требованиях СанПин вы можете почитать ниже.
Фото на главной и в тексте: Дмитрий Шевалдин